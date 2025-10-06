Гендиректор Phison: дефицит памяти NAND может продлиться 10 лет из-за ИИ

Рост центров обработки данных для искусственного интеллекта создает «суперцикл» на рынке флеш-памяти и риск серьезного дефицита в 2026 году

Фото: Артем Дергунов

Гендиректор Phison Electronics Куин-Сенг Пуа заявил, что дефицит NAND-флеш-памяти, который ожидается в 2026 году, может продлиться целых десять лет. По его словам, это связано с ростом центров обработки данных для искусственного интеллекта, которые требуют больших объемов памяти для хранения информации.

Пуа объяснил, что в последние годы производители флеш-памяти сокращали инвестиции из-за низких цен и небольших прибылей. В 2023 году крупные компании, такие как Micron и SK Hynix, направили большую часть средств в производство HBM-памяти для обучения ИИ, оставив меньше ресурсов для NAND.

Сейчас спрос на NAND резко растет. Компании начали повышать цены и замораживать их, чтобы справиться с увеличившейся потребностью. Особенно востребована память для так называемого «теплого» хранения данных — между горячим и холодным, где хранятся прошлые версии моделей, пользовательские данные и редко используемая информация.

По мнению Пуа, хотя HBM-память нужна для обучения моделей ИИ, флеш-память станет еще более важной для их повседневного использования. Чем больше данных создают пользователи, тем больше памяти требуется для их хранения и обработки.

Эксперт считает, что следующий десяток лет станет критическим для производителей NAND. Они будут сталкиваться с ростом спроса, ограниченным предложением и необходимостью увеличивать мощности, чтобы удовлетворять потребности центров ИИ по всему миру.

Это предупреждение усиливает обеспокоенность индустрии и инвесторов, которые внимательно следят за тем, как развитие ИИ влияет на рынок памяти и оборудование для дата-центров.

Артем Гафаров