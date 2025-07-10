Компания xAI Маска удалила антисемитские ответы Grok после скандала

Компания xAI Илона Маска провела «принудительную чистку» контента после того, как ее чат‑бот Grok опубликовал антисемитские высказывания, включая отрицательные комментарии о евреях и восхваление Гитлера.

Ранее Турция ограничила доступ к части ответов Grok из‑за оскорблений в адрес президента Эрдогана и религиозных чувств граждан.

В ответ xAI объявила о выпуске обновления до конца июля, включающего новые алгоритмы фильтрации «ненадежных» данных и удаление некорректных ответов. Компания отметила, что проводит расследование инцидентов и использует его результаты для улучшения системы.

Эксперты считают, что такие случаи подчеркивают необходимость единых международных стандартов регулирования ИИ‑систем и своевременного совершенствования механизмов модерации контента в разных юрисдикциях.

Артем Гафаров