Крупный банк уволил сотрудницу после 25 лет работы и заменил ее ИИ

Женщина утверждает, что обучала чат-бот Bumblebee, который затем занял ее место

Фото: Олег Тихонов

В Австралии разгорелся скандал вокруг Commonwealth Bank после увольнения сотрудницы, проработавшей в банке почти 25 лет. Кэтрин Салливан рассказала, что на протяжении последних месяцев она занималась тестированием и обучением чат-бота Bumblebee AI, который затем фактически занял ее место.

Салливан отметила, что чувствует себя разочарованной, поскольку после долгих лет работы оказалась «цифрой в ИТ-системе». Она не ожидала, что ее должность будет упразднена, а запросы о причинах увольнения банк игнорировал в течение восьми рабочих дней. После сокращения сотрудников количество клиентских звонков резко выросло, и часть работников была временно возвращена, но Салливан от предложенной новой должности отказалась, так как она отличалась по функциям, зарплате и стабильности.

Бывшая сотрудница выступила на симпозиуме по ИИ в парламенте Австралии, заявив, что поддерживает внедрение технологий, но настаивает на регулировании, чтобы защитить права работников и предотвратить массовое вытеснение человеческого труда. Представитель банка признал ошибки руководства и сообщил, что организация извинилась перед пострадавшими сотрудниками. Уволенным предложили варианты остаться на прежних или других позициях либо покинуть компанию.

Несмотря на инцидент, руководство Commonwealth Bank продолжает развивать стратегию внедрения искусственного интеллекта в рабочие процессы.

Артем Гафаров