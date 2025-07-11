Еврокомиссия предлагает новые правила для ИИ в Европе

Европейская комиссия представила проект правил для искусственного интеллекта. В документе указано, как компании должны обеспечивать прозрачность работы ИИ‑систем. Например, они обязаны объяснять пользователям, почему система приняла то или иное решение.

Особое внимание уделяется приложениям с высоким риском — например, системам, влияющим на здоровье, безопасность или на трудовую деятельность. Компании, разрабатывающие такие системы, должны регистрировать свои алгоритмы и регулярно проверять качество данных и работу своего ИИ.

Также предложены меры в отношении генеративного ИИ — например, обязательное указание, если текст или изображение создано искусственным интеллектом. Если эти правила одобрят, Европа станет одним из первых регионов с подробным регулированием ИИ.

Артем Гафаров