Spectral Labs представила модель SGS-1 для создания 3D-деталей

Новая система генерирует CAD-модели в формате STEP, которые можно редактировать в инженерных программах

Фото: Динар Фатыхов

Компания Spectral Labs представила SGS-1 — базовую модель искусственного интеллекта, способную создавать полностью производимые и параметрические 3D-детали. SGS-1 генерирует выходные данные в формате STEP, что позволяет инженерам редактировать их в CAD-системах.

По данным разработчиков, SGS-1 показала лучшие результаты на тестах по сравнению с другими моделями, включая GPT-5 и HoLa. При создании деталей на основе изображений или эскизов SGS-1 справлялась даже с более сложными объектами, тогда как конкуренты часто выдавали слишком упрощенные или непригодные для использования формы.

Система может применяться в реальных инженерных задачах. В частности, модель продемонстрировала способность проектировать детали для сборок, такие как крепежные кронштейны, исходя из частичных данных или текстового описания. Также SGS-1 способна преобразовывать наброски и инженерные чертежи в полноценные параметрические 3D-модели.

Разработчики отмечают, что у модели есть ограничения: она хуже справляется с креативными объектами со сложной органической геометрией, не создает целые сборки за один раз и испытывает трудности при генерации очень тонких конструкций. Spectral Labs планирует устранить эти проблемы в следующем поколении системы, сделав модель мультимодальной и усилив ее физическое понимание за счет симуляций.

SGS-1 стала шагом вперед в применении ИИ в инженерии, открыв новые возможности для автоматизации проектирования и ускорения разработки сложных изделий.

Артем Гафаров