Памятник Саре Садыковой в Казани будет установлен

Но после празднования ее 120-летнего юбилея

Сейчас единственный памятник Садыковой находится на Ново-Татарском кладбище. Фото: Максим Платонов

1 ноября исполнится 120 лет со дня рождения Сары Садыковой — первой женщины среди профессиональных татарских композиторов. Главные вопросы по увековечению ее памяти ведутся с 80-летия, до которого автор музыки и певица чуть-чуть не дожила. Прошлым летом мэр Казани Ильсур Метшин объявил, что памятник Садыковой появится на пересечении улиц Татарстан и Габдуллы Тукая. По нашей информации, многолетняя работа Министерства культуры идет к завершению, пусть и не в первоначальной версии скульптора Рады Нигматуллиной, но память о выдающейся татарке увековечат в Старо-Татарской слободе.

Сара и семь девушек

Формально Саре Садыковой исполняется 123 года — даже на официальном сайте Татарской энциклопедии теперь ее год рождения указывают так: «по уточненным данным, 1903». Тем не менее долгие годы считалось, что композитор родилась уже после Первой русской революции. Дом на ул. Парижской Коммуны, где она появилась на свет, был снесен в наше время. Сейчас на его месте возводят аутентичный клубный дом «Уналты», стилизованный под усадьбу XIX века.

Сара Гарифовна училась в татарской оперной студии при Московской консерватории, была солисткой академического театра и оперного театра, а после внезапного сокращения через несколько лет «переквалифицировалась» в композиторы, создав сотни известных песен.

Указ кабинета министров РТ об установке памятника Садыковой датируется 13 марта 1997 года. Его проектом занялась архитектор Рада Нигматуллина. В 2004-м выбрали место — Юнусовскую площадь, в 2006-м часть улицы Нариманова назвали в честь Сары Садыковой — в доме №13 на ул. Татарстана, который на нее выходит, она провела последние годы. У Нигматуллиной получилась масштабная композиция — композитор сидит за роялем, а рядом с ней — семь девушек-водоносчиц, а также сцена. Своеобразный оммаж песне «Җидегән чишмә» («Семь родников»).

Затем место для установки памятника сместилось на угол улиц Габдуллы Тукая и Ахтямова, у Бурнаевской мечети. Нигматуллина забрала себе гипсовую маску лица певицы — она ушла из жизни в 2019 году. Процесс реализации проекта был связан и многолетними бескопромиссными переговорами между заказчиком и разработчиком, а также с отсутствием финансирования.

С тех пор тема памятника всплывает не раз на протяжении несколько лет. В 2020-м его появление анонсировал на тот момент префект территории «Старый город» Роберт Гарипов.

В 2021-м, когда на фасаде дома №7а по ул. Карима Тинчурина, где в 1963—1977 годах жила народная артистка ТАССР, установили памятную доску, о памятнике говорила на онлайн-встрече министр культуры РТ Ирада Аюпова: «Это мое личное обязательство перед Радой Хусаиновной. Мы поменяли место по ее желанию. Место топовое. Рим Акчурин дорабатывает сейчас его композицию, адаптирует к этому пространству. В ближайшие год-полтора мы поставим точку в вопросе, который более 20 лет витает».

Новым местом стал угол улиц Татарстана и Тукая, откуда убрали все киоски, благоустроили дороги, разделив пешеходные потоки и автомобильную парковку.

Актуальный проект памятника. взято с сайта kzn.ru

Памятник без воды

В новом проекте количество девушек-водоносчиц сократилось до двух. Проект на основе идей Нигматуллиной поручили выполнить скульптору Риму Акчурину, архитектору Александру Жернакову и художнику-проектировщику Нине Жернаковой. Высота скульптуры Сары Садыковoй — 2,4 метра с плинтом.

В 2025 году тему памятника подхватил мэр Казани Ильсур Метшин, который провел в сквере выездное совещание. Одной из его участниц стала дочь Садыковой — столетняя балерина Альфия Айдарская. Памятник в сообщениях мэрии «вырос» до трех метров, Садыкова осталась сидеть за роялем, но девушки исчезли. Метшин «порекомендовал обратиться к предыдущей концепции и вернуть памятнику элемент с девушками-водоносчицами». А также предложил дополнить сквер искусственным водоемом или фонтаном.

Предполагаемый бюджет при полной реализации (памятник + сквер) должен составить около 169 млн рублей. По нашей информации, от имени мэра и заместителя председателя Госсовета РТ Марата Ахметова было направлено письмо раису республики. В ходе переговоров было решено умерить аппетиты и остановиться все-таки на памятнике самому композитору.

В дальнейшем придет черед благоустройства территории — с лавочками, дорожками и озеленением (все это в сквере есть и сейчас, пусть и не в шикарном виде). Учитывая, что с местом согласна и Айдарская, есть шанс, что дело будет доведено до конца. К тому же сквер стал победителем голосования по выбору общественных пространств для благоустройства на 2027 год.

Альфия Айдарская и Гузель Сагитова. взято с сайта kzn.ru

Как живет дочь Садыковой

Балерине театра оперы и балета имени Мусы Джалиля 25 мая исполнился 101 год. Несмотря на преклонный возраст, она активно занимается работой с наследием родителей — ее отец, Газиз Айдарский, был актером и режиссером. Наследница издает книги, проводит творческие вечера. В 2007 году в возрасте 81 года она некоторое время работала директором музея матери в селе Тутаево Апастовского района и ездила на рейсовом автобусе: два часа туда, два обратно.

Ее жизнь этим летом также стала предметом журналистских расследований. В начале октября в газете «Өмет» вышла статья «101-летняя дочь Сары Садыковой живет одна в квартире без газа, полной тараканов».

Пояснения в своем канале дала замглавы Казани Гузель Сагитова (газета ее информацию опубликовала). Некогда возглавляемое ею движение «Калеб», ныне переданное в руки коллег, 26 октября проводит концерт в честь Садыковой в Татарской филармонии.

Сагитова сообщила, что Айдарская проведет ноябрь в Москве, где и сама делает юбилейный концерт в память о матери. В феврале она пережила микроинсульт, в июле заснула, поставив вариться яйцо, так что решено было убрать в ее квартире газовые вентили.

Также Сагитова рассказала, что пообщалась с соседкой Гульзадой Нургалимовой и приходящей к Айдарской в гости заведующей 24-м детсадом Айгуль Мардановой — если в квартире и было несколько тараканов, то они прибегали от соседей: «После выхода статьи этот вопрос был поднят в серьезном ключе и приняты соответствующие меры. Администрация Приволжского района держит его на контроле».

Сагитова добавила, что у Айдарской есть рядом близкие люди. В частности, упомянутая Гульзада Нургалимова, руководитель 18-й музыкальной школы Ильзия Фатхуллина и другие. При этом в 2021 году Айдарская составила «договор ренты» с некой Светланой Шавалиевой, которая оплачивает ее коммунальные расходы, за что ей после смерти Айдарской обещана квартира. С Шавалиевой решено провести переговоры в мэрии, которая до этого занялась фасадом и подъездом дома Айдарской на улице Гоголя.

Кадр из хроники установки доски на Татарстана, 13. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Где еще можно поставить памятник Садыковой

Помимо Парижской Коммуны у коренной казанки Садыковой немало других памятных адресов.

В детстве она жила в доме у деда Ахмадиша на Карельской, 12 в Бишбалте. Не сохранился дом Утямышева на Московской, 24, где также обитала семья Гарифа Садыкова. Учиться она ходила в стоявшую на другом углу улиц Тукая и Татарстана женскую гимназию Фатихи Аитовой. Училась и пела в татарском педагогическом техникуме на Лево-Булачной, 44. Работала в театре на Горького, 13.

Среди адресов, где она проживала — квартиры на Горького, 17, Карла Маркса, 59 и Карима Тинчурина, 7а. Долгое время она руководила хором в клубе имени Горького на Астрономической, 9.

При этом на Татарстана, 13, где была установлена памятная доска (о чем есть даже кадры кинохроники). Вероятно, после капитального ремонта эта табличка пропала. Вопросом ее поиска, по нашей просьбе, сейчас занимаются в Министерстве культуры.