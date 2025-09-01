Австралия выявила проблемы с программами проверки возраста в соцсетях

Государственный отчет показал, что технологии определения возраста не всегда точно работают с подростками

Фото: Динар Фатыхов

Государственный отчет Австралии выявил недостатки в работе программ для проверки возраста пользователей соцсетей. Новые технологии, основанные на анализе селфи, считаются быстрыми и удобными, но они часто дают неверные результаты у подростков около 16 лет.

По данным отчета, у 16-летних пользователей вероятность ошибочного определения возраста как младше 16 лет составляет около 8,5%. Такие ошибки могут привести к блокировке или, наоборот, к доступу несовершеннолетних к контенту, предназначенному для взрослых. Для уменьшения рисков предлагается использовать дополнительные методы подтверждения возраста, включая проверку документов или согласие родителей.

Социальные сети обязаны соблюдать правила, которые защищают подростков, и принимать меры по ограничению доступа пользователей младше 16 лет. Нарушение требований может привести к штрафам до 49,5 млн австралийских долларов ($32 млн). Министр связи Ана Уэллс подчеркнула, что универсального решения пока нет, но существуют способы повысить точность проверки, сохранив конфиденциальность пользователей.

Артем Гафаров