CoreWeave превысила ожидания по выручке, но убытки оказались значительнее

Быстрый рост доходов от AI-услуг сопровождается резким увеличением расходов и падением акций

Фото: Артем Дергунов

CoreWeave, управляющая сетью из 33 дата-центров в США и Европе с оборудованием Nvidia, во втором квартале 2025 года получила выручку $1,21 млрд. Этот показатель превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали $1,08 млрд. Объем заказов на конец июня составил $30,1 млрд, увеличившись с $25,9 млрд в марте.

Несмотря на рост доходов, компания столкнулась с резким увеличением расходов. Операционные затраты за квартал выросли до $1,19 млрд против $317,7 млн годом ранее. В результате убыток составил $290,5 млн, что оказалось значительно выше прогнозируемых $190,6 млн.

Сообщение о финансовых результатах негативно отразилось на котировках. После публикации отчета акции CoreWeave упали на 10%. По данным компании, одной из ключевых проблем остается ограниченный доступ к мощным энергетическим объектам, которые необходимы для расширения инфраструктуры под растущий спрос на AI-вычисления.

CoreWeave также подтвердила планы приобрести Core Scientific за $9 млрд в акциях. Сделка должна обеспечить компании доступ к 1,3 ГВт электроэнергии, однако крупнейший акционер Core Scientific выразил возражения против этих планов.

Артем Гафаров