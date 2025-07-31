Microsoft вложит 30 миллиардов долларов и увеличит выручку Azure на 37%

Компания наращивает инвестиции в ИИ, число пользователей Copilot превысило 100 миллионов

Microsoft объявила, что потратит рекордные $30 млрд в следующем квартале на развитие искусственного интеллекта и инфраструктуры для хранения и обработки данных. Компания объяснила рост расходов высоким спросом на ее ИИ-решения и ростом облачного сервиса Azure.

В предыдущем квартале капитальные вложения Microsoft выросли на 27%, составив 24,2 миллиарда долларов. Выручка Azure увеличилась на 39%, а общий доход компании достиг 76,4 миллиарда долларов. Все эти показатели превысили прогнозы аналитиков.

По данным компании, число пользователей ИИ-помощника Copilot превысило 100 миллионов в месяц. Microsoft ожидает, что в новом квартале выручка от Azure вырастет на 37%, что выше рыночных ожиданий.

Компания планирует и дальше инвестировать в развитие ИИ и облачных решений, одновременно отслеживая риски, связанные с конкуренцией и глобальной политической ситуацией.

Артем Гафаров