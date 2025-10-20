Anthropic поссорилась с Белым домом из-за правил для искусственного интеллекта

Компания столкнулась с критикой администрации Дональда Трампа за поддержку строгого регулирования ИИ

Американский стартап Anthropic, создающий системы искусственного интеллекта, оказался в центре конфликта с администрацией президента США Дональда Трампа. Глава направления по ИИ и криптовалютам в Белом доме, венчурный инвестор Дэвид Сакс, публично обвинил компанию в продвижении «леволиберального подхода к регулированию технологий».

Поводом для критики стала статья сооснователя Anthropic Джека Кларка под названием «Технологический оптимизм и оправданный страх», в которой он призвал к осторожному внедрению мощных ИИ-моделей. Сакс заявил, что компания использует «стратегию запугивания» для усиления государственного контроля над ИИ. По его словам, это сдерживает инновации и вредит стартапам, особенно в условиях технологической гонки с Китаем.

Anthropic была основана в 2020 году братом и сестрой Дарио и Даниэлой Амодеи, которые ранее работали в OpenAI. Стартап известен акцентом на безопасность ИИ и ответственное развитие технологий. Сейчас Anthropic и OpenAI считаются двумя самыми дорогими частными компаниями в секторе, с оценкой в $183 млрд и $500 млрд соответственно.

Основное разногласие Anthropic с Белым домом связано с вопросом, кто должен контролировать безопасность искусственного интеллекта — федеральное правительство или штаты. Компания выступила против законопроекта администрации Трампа, который предполагал десятилетний запрет на введение местных правил для ИИ. Этот пункт в итоге был исключен. Позже Anthropic поддержала калифорнийский закон SB 53, требующий от компаний раскрытия информации о работе моделей.

Дэвид Сакс утверждает, что позиция Anthropic носит политический характер и направлена против Белого дома. Он напомнил, что сооснователь Дарио Амодеи в 2024 году сравнивал Трампа с «феодальным правителем» и поддерживал Камалу Харрис на выборах. По мнению Сакса, Anthropic «играет роль жертвы», обвиняя администрацию в политическом давлении.

Несмотря на напряженные отношения, Anthropic продолжает сотрудничать с федеральными ведомствами. Компания имеет контракт с Министерством обороны США на $200 млн и предлагает версию своей модели Claude государственным агентствам за символическую сумму $1 в год.

Артем Гафаров