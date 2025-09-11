Nebius привлечет $3 млрд на фоне контракта с Microsoft

Средства пойдут на строительство дата-центров и покупку мощностей для ИИ

Амстердамская Nebius Group NV (бывшая Yandex NV) объявила о планах привлечь $3 млрд в виде конвертируемых облигаций и акций для расширения бизнеса после заключения крупного контракта с Microsoft. По условиям соглашения, компания предоставит американскому гиганту вычислительные мощности нового дата-центра в Вайнленде, штат Нью-Джерси, который начнет работу уже в этом году.

Финансирование будет разделено на два направления: $2 млрд в облигациях и $1 млрд в акциях. Вырученные средства компания направит на покупку земельных участков и развитие вычислительных мощностей. По данным Bloomberg, облигации будут размещены в двух траншах — с погашением в 2030 и 2032 годах. По более короткому выпуску предлагается купон от 1,25 до 1,75% с премией за конвертацию в 45—50%, по семилетнему — купон в диапазоне 2,75—3,25% с аналогичной премией.

Контракт с Microsoft стал ключевым этапом в развитии Nebius, которая в прошлом году отделилась от «Яндекса» и сосредоточилась на облачных решениях для стартапов и малого бизнеса. Согласно регуляторным документам, сделка принесет компании не менее $17,4 млрд до 2031 года, а сумма может увеличиться еще на $2 млрд. Для сравнения, выручка Nebius в 2024 году составила $117,5 млн.

На фоне взрывного роста спроса на облачные сервисы и обучение моделей ИИ Microsoft активно инвестирует в развитие дата-центров и сотрудничает с рядом поставщиков. Помимо Nebius, компания заключала контракты с Coreweave и предоставляет мощности для OpenAI, а также продолжает масштабировать сервисы Azure.

Артем Гафаров