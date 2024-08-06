Создатели YouTube-контента подали иск на OpenAI за незаконное обучение нейросети

Фото: скриншот приложения YouTube

Группа авторов видеороликов на YouTube подала коллективный иск против OpenAI, обвиняя компанию в незаконном использовании их контента для обучения своих нейросетей, сообщает Bloomberg.

OpenAI — научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта.

Иск подали 2 августа, в нем утверждается, что OpenAI транскрибировала миллионы видеороликов на YouTube без согласия их создателей, чтобы улучшить свои продукты в области генеративного искусственного интеллекта.

В иске утверждается, что нейросети OpenAI стали более ценными благодаря обучению на видеороликах, но компания не выплатила авторам никаких отчислений. Истцы требуют денежной компенсации и судебного запрета на использование их контента организацией.

Анастасия Фартыгина