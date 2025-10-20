OpenAI опровергла слухи о выпуске GPT-6 в 2025 году

Компания подтвердила, что продолжит обновлять серию GPT-5, но не планирует запуска новой версии модели в этом году

Компания OpenAI не планирует выпускать GPT-6 в 2025 году, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о скором релизе новой версии языковой модели. Представители компании подтвердили, что в ближайшее время будут продолжены только обновления текущей линейки GPT-5.

Ранее аналитик Mark Mahaney из Evercore ISI заявил в эфире CNBC, что GPT-6 может выйти до конца года и принесет «существенные улучшения». После этого слух быстро распространился в социальных сетях, однако сотрудник OpenAI под псевдонимом Roon опроверг эту информацию, подчеркнув, что компания не готовит релиз новой модели.

Сейчас у OpenAI есть несколько версий GPT-5. Основной режим — GPT-5 Auto — автоматически переключается между обычной моделью и моделью с расширенным рассуждением, выбирая оптимальную для конкретного запроса. Есть и более быстрая версия GPT-5 Instant, которая отвечает без задействования сложных вычислений.

С момента выхода GPT-5 компания уже несколько раз обновляла модель, улучшая точность и скорость ответов. По мнению наблюдателей, вместо GPT-6 OpenAI может представить промежуточную версию, например GPT-5.5, но официального подтверждения этому пока нет.

Артем Гафаров