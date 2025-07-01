Китайские разработчики чипов выходят на IPO на фоне санкций США

Две китайские компании, занимающиеся созданием чипов для искусственного интеллекта, планируют привлечь около 1,7 миллиарда долларов в ходе первичного размещения акций. Об этом свидетельствуют проспекты IPO, поданные в понедельник.

Пекинская Moore Threads намерена привлечь 8 миллиардов юаней, шанхайская MetaX — 3,9 миллиарда. Обе компании планируют разместиться на площадке STAR Market — технологическом сегменте Шанхайской фондовой биржи, ориентированном на быстрорастущие инновационные бизнесы.

Стартапы рассчитывают, что ограничения США на экспорт передовых чипов, включая продукцию NVIDIA, создадут условия для роста внутреннего спроса на отечественные решения в области ИИ.

В условиях глобальной технологической конкуренции и геополитического давления Китай делает ставку на развитие собственной микроэлектроники — и инвесторы, судя по всему, готовы поддержать эту стратегию.

Артем Гафаров