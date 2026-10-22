Деян Станоевич: «Нам предстоит стартовать в отборе для попадания на ЧЕ»

Главный тренер сборной России по водному поло — о ближайших задачах команды, основных вызовах и роли молодых игроков

Евразийская ватерпольная лига стартовала пятидневным туром сильнейших команд России, который провели в Казани. Одним из наиболее заинтересованных лиц на трибунах бассейна «Оргсинтез» был сербский специалист Деян Станоевич, который сейчас возглавляет мужскую национальную сборную страны. В предпоследний день казанского тура он дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».

«У нас проблема в том, что мы можем ездить без виз только в Сербию и Черногорию»

— Деян, вы недавно пришли работать в сборную. Как складывается процесс адаптации?

— Конечно, когда я пришел на работу, то потребовалось время, чтобы познакомиться с игроками, уровнем их мастерства, характерами. Что дальше? Во-первых, не надо думать, что мы отсутствовали на международной арене, но и не стоит сразу ставить перед собой максимальные цели. Надо достигать их шаг за шагом, мечтая их достичь.

Помимо всего, у нас есть проблема в том, что мы можем ездить только в Сербию и Черногорию — две страны, где не нужны визы, и там сильные сборные и сильные команды, с которыми можно провести спарринги. Другие страны с сильными соперниками — Венгрия, Италия, Испания — требуют оформления виз. Исходя из этого мы будем проводить следующий сбор с проведением спарринговых матчей в Черногории, в январе — в Сербии. Это позволит нашим игрокам понять — какого уровня игры в плане техники, тактики, физики им необходимо достичь, чтобы подняться на ступень, где находятся сербы, трехкратные олимпийские чемпионы, и конкурентные черногорцы.

— У вас этим летом было серебро с первого ЧМ по пляжному водному поло. Как вы оцениваете уровень турнира и что особенно запомнилось в этих стартах?

— Подобный турнир не первый в истории, но он стал первым официальным, проведенным под эгидой Международной федерации водных видов спорта. Для понимания уровня участников — мы стартовали с игры против Америки, а у них в составе было несколько человек, которые два года назад стали призерами Олимпиады в Париже. Очень сильные команды прислали представители бывшей Югославии — Сербия, Хорватия, Черногория.

Важнейшим для нас было возвращение России на международные старты, сопровождавшееся тем, что мы забрали серебро. Помимо результата, отмечу, что мы показали хороший уровень водного поло. Основная разница между классическим водным поло и пляжным — это то, что «пляжка» требует куда больше энергии, затрачиваемой на игру как в обороне, так и в атаке, физика превалирует над тактикой, и очень многое решает индивидуальная игра один на один.

В классическом водном поло также много индивидуальной игры, но там можно скрыть недостатки в индивидуальном мастерстве за счет тактических построений. В пляжном ватерполе — индивидуальная игра превалирует, и сейчас нам необходимо готовить игроков для него, начиная с детских команд в возрасте до 12, 14, 16 лет. Умение правильно задействовать ногами, ставить блоки — это важно, поскольку, по моему мнению, этот вид спорта очень быстро станет олимпийским. Как ранее им стал пляжный волейбол, затем баскетбол в формате 3 на 3.

В «КОС-Синтезе» играет капитан сборной России Роман Шепелев . предоставлено СК «Синтез»

«Много команд — много молодежи, без которой невозможно добиться прогресса»



— В декабре в Черногории вам предстоит провести сбор. Сейчас в чемпионате России шесть команд, остальные — их дубли. В Черногории было еще меньше — четыре, но затем прибавилась «Будучность», а с нынешнего сезона «Младость» и «Сутьешка». И это на 600 тысяч человек населения.

— Я скажу про Черногорию, что там это вид спорта номер один. Даже футбол и гандбол идут следом. Там Средиземное море, рядом пляжи, естественные водоемы. И каждый спортивный мальчик пробует свои силы в водном поло, после того как обучается плаванию. Схожая ситуация в Хорватии, Сербии, где страна побольше, и много народа играет. Одних только лиг в нашем чемпионате три. Много команд — много молодежи, без которой невозможно добиться прогресса. Я говорю это, как человек, проработавший 12 лет в системе сербской сборной. У нас был спад после Олимпиады в Пекине, когда сразу закончили играть Савич, Шапич, Вуясинович, но их тут же сменила новая генерация талантов, и мы трижды завоевали золото олимпийских игр. Да дело даже не в медалях — наш вид спорта очень здоровый, мужской.

— Вопрос — как сейчас привлекать в водное поло новых занимающихся и как создавать команды? Это один из трех видов, которые попали на Олимпиаду раньше всех: футбол, регби и водное поло. Во времена СССР существовало больше команд, чем в нынешней России.

— И посмотрите, сколько команд располагается в одном Белграде. Сербия, Венгрия, где столица Будапешт также располагает большим количеством команд, в числе лидеров мирового водного поло. В Белграде проживают 2 миллиона человек, а город представлен девятью командами уровня высшей и первой лиги чемпионата Сербии.

Еще один сборник — центральный нападающий Никита Деревянкин. предоставлено СК «Синтез»

«Надо увеличивать количество команд, тем самым создавать хороший фундамент для прогресса»



— «Београд», «Нови град», «Стари град» — вам оригинальных названий для всех не хватает.

— Нови Сад, Шабац, Обреновац, Панчево — по две команды. А здесь в Москве — один клуб «Восток», у которого две команды, как и в Питере, Казани, Астрахани. В Будапеште вообще космос. Это долгий процесс, но надо увеличивать количество команд, тем самым создавать хороший фундамент для прогресса. Надо создавать академии водного поло, и демонстрировать с помощью занимающихся там, какой у нас красивый и здоровый вид спорта, а не ждать, что кто-то сам придет заниматься.

С учетом того, что в России есть футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, которые готовы забирать к себе перспективных детей, надо конкурировать с ними, как это делают в странах бывшей Югославии, Венгрии. Как они добиваются высокой популярности? Например, в сербской школе у учеников с 7 до 10 лет есть одно занятие в бассейне. Можно прийти, позаниматься, посмотреть ватерпольную тренировку, так рождается популярность. У «Партизана» порядка 500 занимающихся, в «Войводине» — 350, лучшие из них попадают в команду. Только так достигается конечный результат. Сперва набирается количество, оно создает качество.

За опыт отвечает бомбардир Николай Лазарев. предоставлено СК «Синтез»

«Партизан» тоже переживал сложный период, а сейчас возродился»



— Недавно были проблемы у «Партизана», где играл казанец Замир Мирзиев. Сейчас объявили о снятии с чемпионата «Црвены звезды». Что происходит с самыми популярными и старейшими командами Сербии?

— Все упирается в финансы, в итоге множество контрактов игроков оказались у юристов. Но посмотрите, «Партизан» тоже переживал сложный период, а сейчас возродился, снова претендует на медали в домашнем чемпионате и играет в еврокубках.

— Тут, как мне кажется, есть разница. «Партизан» всегда располагал дублирующими командами, такими как «Студент», потом «Баньица» и «Кошутняк». Когда лидеры ушли из основной команды, он их быстро заместил молодежью из команд-дублей. А у «Црвены звезды» такого дубля нет.

— Да, еще преимуществом «Партизана» было наличие своего бассейна, как базы для развития, а у «Црвены звезды» такой базы не было. Но, я надеюсь, что команда возродится, как это произошло, когда умерла и воскресла команда «Раднички» в Крагуеваце.



— Уже назвав Мирзиева, который играет в «Валисе» вместе с Некрединым, как и Игорь Чирков в Грузии с Алексеевым, хочу спросить: вы отслеживаете игру россиян, выступающих за рубежом?

— Начну с того, что предполагается: Алексеев примет гражданство Грузии, в которой играет. Как и Иван Гусаров хочет выступать за сборную Румынии, играя сейчас за местную «Орадя». Учитывая, что в марте 2027 года нам предстоит стартовать в квалификационном турнире для попадания в финальную часть чемпионата Европы 2028 года, я предполагаю, что нам необходимы три-четыре опытных человека в составе, рядом с которыми будет расти молодежь. Поэтому мы сейчас работаем в связке с тренерскими штабами молодежной и юниорских сборных, чтобы выстроить и вертикаль и горизонталь в нашей общей работе. поэтому мы общаемся, смотрим видеозаписи с тренировок этих команд. Лично я был на всех международных соревнованиях нашей молодежки и юниоров в этом году, более того, побывал практически на всех важнейших детско-юношеских соревнованиях в России.

Иван Васильев уже успел завоевать серебро пляжного водного поло . предоставлено СК «Синтез»

«Необходимо каждый новый матч играть так, чтобы достойно представлять свою страну»

— Голландцы выступали против участия наших спортсменов. Сейчас при возвращении на международную арену у вас возникали трудности?

— В 2027 году должен проходить отборочный турнир для попадания в число участников Олимпиады. Может быть нашу квалификацию назначат на страну, которая не даст визы российским спортсменам. Может такое произойти? Может! Это политика, тут я ничего не могу сказать.

— До серебряного чемпионата мира по пляжному водному поло у вас состоялся квалификационный турнир Кубка мира. Уступили в один мяч французам, но на следующий день проигрывали румынам по ходу игры 3:13 — и это было за гранью.

— Тяжело сказать однозначно. Видимо, после проигрыша Франции и потери шансов на выход в этап Кубка мира мы психологически оказались не готовы. Да, нас обыгрывали румыны, которые также потеряли свои шансы, и мы об этом говорили на общем собрании. В спорте необходимо каждый новый день, каждый новый матч играть так, чтобы достойно представлять свою страну, и этому также надо обучаться, как тактике и технике.

Отмечу, что сложно расписать план подготовки к соревнованиям, потому что ты не знаешь: будут тебе выданы визы или нет? Та же Голландия, а также Франция отказали нам в выдаче виз, когда мы хотели принять участие в международных турнирах, проводимых в этих странах.

