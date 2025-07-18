Палата представителей США утвердила GENIUS Act и направила его Трампу

Новый законопроект вводит правила для стейблкоинов, включая обязательное резервирование и прозрачную отчетность

Палата представителей США проголосовала за GENIUS Act — закон о регулировании доллар‑привязанных стейблкоинов — и направила документ на подпись президенту Трампу. Законопроект получил 308 голосов «за» и 122 «против» и устанавливает обязательное резервирование токенов ликвидными активами (например, долларами или казначейскими облигациями) с обязательной ежемесячной публичной отчетностью о составе резервов.

Одновременно Палата одобрила еще два акта: CLARITY Act уточняет, когда криптовалюта считается товаром, а Anti‑CBDC Act запрещает Федеральному резерву США выпуск цифрового доллара. Эти три закона отражают так называемую Crypto Week, направленную на формализацию регулирования цифровых активов.

Реакция рынка позитивна: акции криптокомпаний выросли, а представители отрасли увидели в законе шанс для институционального принятия активов и усиления доверия потребителей. Однако аналитики предупреждают, что стейблкоины останутся зависимыми от общей рыночной динамики.

Теперь законопроект находится на подписи у президента Трампа. Его одобрение станет историческим шагом — впервые введя федеральный контроль над стейблкоинами и создавая правовую основу для их массового использования в США.

Артем Гафаров