xAI опубликует исходный код Grok 2

Маск объявил о доступе к коду чат-бота для разработчиков на следующей неделе

Илон Маск сообщил, что его компания xAI выложит в открытый доступ исходный код чат-бота Grok 2 уже на следующей неделе. Об этом он написал в своем аккаунте, отметив, что публикация станет частью стратегии компании по максимальной прозрачности.

По словам Маска, открытие кода позволит внешним разработчикам и исследователям подробно изучить архитектуру модели и вносить свои улучшения. Он подчеркнул, что такой подход ускорит обмен идеями и повысит качество работы над ИИ-системами.

Изучив код, сообщество получит возможность адаптировать Grok 2 под разные задачи, предлагать оптимизации и создавать надстройки. xAI ожидает, что сторонние участники помогут расширить функциональность чат-бота и адаптировать его к новым сценариям.

Решение опубликовать исходники Grok 2 соответствует предыдущим заявлениям Маска о необходимости демократизации доступа к передовым ИИ-технологиям. Он не раз говорил о том, что открытый обмен знаниями приведет к более быстрому развитию отрасли.

Артем Гафаров