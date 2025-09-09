OpenAI объединяет команду, которая формирует «личность» моделей ИИ

Руководительница группы Джоан Джанг запускает новое исследовательское подразделение OAI Labs

Компания OpenAI объявила о перестановках в своих исследовательских подразделениях. Команда Model Behavior, которая отвечает за «личность» моделей и их способность давать сбалансированные ответы, теперь объединяется с группой Post Training. Эта группа занимается улучшением моделей после основного этапа обучения. Работа по формированию характера моделей станет частью ключевого направления компании.

Руководить объединенной командой будет Макс Шварцер. Основательница Model Behavior Джоан Джанг уходит с прежней должности и создает новое подразделение OAI Labs. Оно займется разработкой новых способов, как люди могут взаимодействовать с ИИ, выходя за пределы обычного чата. Первое время лаборатория будет подчиняться директору по исследованиям Марку Чену.

Команда Model Behavior участвовала в работе над всеми крупными моделями OpenAI начиная с GPT-4, включая GPT-4o, GPT-4.5 и GPT-5. Ее задача — сделать ответы моделей полезными и сбалансированными, а не просто соглашаться с пользователем. Также специалисты работали над политической нейтральностью и определяли позицию компании по вопросам сознания ИИ.

Реорганизация проходит на фоне критики пользователей. Некоторые отмечали, что GPT-5 стал более «холодным», хотя компания пыталась снизить чрезмерное соглашательство модели. В ответ OpenAI вернула доступ к старым версиям и обновила GPT-5, чтобы ответы стали более дружелюбными, но без роста соглашательства.

Артем Гафаров