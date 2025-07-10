Чехия запретила использование китайской AI‑системы DeepSeek в госсекторе

Чешское правительство во главе с премьером Петром Фиалой приняло решение об отказе от использования DeepSeek в государственных организациях. Это решение последовало за заключением Национального агентства кибербезопасности о наличии у сервиса механизмов передачи пользовательских данных на китайские серверы и обязательствах DeepSeek перед властями КНР.

Ранее аналогичные меры ввели в Германии: уполномоченный по защите данных потребовал удалить DeepSeek из App Store и Google Play по всей стране. Италия и Южная Корея также ограничили распространение сервиса, а в США внесен законопроект о полном запрете продуктов, передающих данные иностранным властям, где DeepSeek фигурирует в числе потенциальных ограничений.

Компания DeepSeek была основана в 2023 году в Ханчжоу и позиционирует себя конкурентом OpenAI и Google, предлагая высокую производительность при относительно низких затратах. Однако централизованное хранение данных в Китае и регуляторные требования о передаче информации в Пекин вызывают серьезные сомнения в безопасности сервиса для государственных нужд.

Артем Гафаров