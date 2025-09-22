Гуманоидный робот «Сюэба 01» стал первым роботом-студентом в Шанхайском театральном институте

Робот будет изучать цифровой дизайн и техники китайской оперы на протяжении четырех лет

Гуманоидный робот «Сюэба 01» принят в докторантуру Шанхайского театрального института (ШТИ). В течение четырех лет он будет обучаться по специальности «Дизайн цифровых представлений» на факультете сценических искусств. Проект, реализуемый совместно с Шанхайским политехническим университетом (ШПУ), направлен на изучение мультимодального взаимодействия, художественного самовыражения и когнитивного роста робота.

«Сюэба 01» будет систематически изучать базовые движения, комплексы упражнений и технику исполнения традиционной китайской оперы. Робот оснащен сверхлегкой биомиметической структурой сухожилий и технологией реалистичного лица, способен выполнять тонкие движения и более 100 человекоподобных выражений лица с возможностью адаптации выступления в реальном времени.

По словам Ли Цинду, исполнительного директора Института машинного интеллекта ШПУ, робот может работать непрерывно более шести часов, регулировать рост и внешний вид, а его выступления адаптируются к реакции аудитории. На данный момент «Сюэба 01» способен исполнять партии из Хэнаньской, Шанхайской и Пекинской опер, однако движения требуют дальнейшего усовершенствования через обучение у профессиональных исполнителей с использованием технологии захвата движения.

Ректор ШТИ Хуан Чанъюн подчеркнул, что миссия робота заключается в исследовании взаимодействия искусства и технологий, а профессор Ян Цинцин отметила важность сочетания технической подготовки и гуманистического подхода. Проект направлен на цифровое сохранение и инновационное развитие театрального искусства, демонстрируя возможности использования технологий для сохранения и популяризации культурного наследия, такого как китайская опера.

