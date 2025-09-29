Инвесторы делают ставку на госрасходы вместо хайпа вокруг ИИ

Крупные фонды вкладывают деньги в инфраструктуру, энергетику и оборону, ориентируясь на долгосрочные стимулы правительств

Мировые инвесторы начинают смотреть дальше хайпа вокруг искусственного интеллекта и обращают внимание на долгосрочные возможности, которые создают государственные расходы, пишет Reuters. Они вкладывают деньги в инфраструктуру, энергетику, здравоохранение и оборону, ожидая, что правительственные программы будут поддерживать эти отрасли в ближайшие годы.

Например, UBS, управляющий активами на $4,5 трлн, инвестирует с учетом того, куда тратят деньги правительства, распределяя средства в энергетику, ресурсы, медицину и оборону. Европа тоже стимулирует экономику: Германия открыла фонд на 500 млрд евро для инфраструктуры, а страны НАТО обещали увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП.

Эксперты отмечают, что эффект от этих программ будет заметен не сразу. Структурные изменения в промышленности и финансах проявятся через несколько лет. Поэтому отрасли, связанные с ядерной энергетикой, инфраструктурой, биотехнологиями и обороной, привлекают внимание инвесторов.

Рост индекса S&P 500 в этом году во многом связан с инвестициями в ИИ, а европейский STOXX 600 вырос менее активно. Зато индекс аэрокосмической и оборонной промышленности вырос почти на 68%, показывая, что государственные расходы реально поддерживают конкретные отрасли.

Инвесторам советуют не ограничиваться пассивными инвестициями и активно управлять своими портфелями. В числе интересных направлений называются инфраструктура, коммунальные услуги и управление отходами — они считаются надежными и защищают от инфляции.

В целом госрасходы создают долгосрочные возможности для роста в традиционных секторах, позволяя инвесторам строить стратегии, которые не зависят от краткосрочного хайпа вокруг ИИ.

Артем Гафаров