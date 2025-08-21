Новости технологий

Китайский DeepSeek выпустил усовершенствованную модель ИИ

10:49, 21.08.2025 Сюжет:  Искусственный интеллект

DeepSeek-V3.1 предложена с гибридной архитектурой, ускоренным размышлением и улучшенными возможностями агента

Фото: Solen Feyissa on Unsplash

Китайский ИИ-стартап DeepSeek представил новую версию своей модели — DeepSeek-V3.1, которая отличается гибридной структурой вывода, увеличенной скоростью обработки и расширенными агентными возможностями. Кроме технических улучшений, с 6 сентября 2025 года изменятся условия использования API модели, включая тарифы.

DeepSeek начал набирать известность в начале 2025 года благодаря другим релизам, таким как R1 и V3. Модель R1 была разработана за сумму менее $6 млн, что значительно меньше затрат на аналогичные разработки в США. Это позволило стартапу быстро захватить внимание рынка и вызвать значительное падение акций технологических компаний.

