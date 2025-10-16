Глава Arm призвал перенести часть ИИ-функций с облака на устройства для экономии энергии

Рене Хаас считает, что гибридная модель обработки данных поможет сократить энергопотребление дата-центров

Генеральный директор Arm Holdings Рене Хаас заявил, что перенос части функций искусственного интеллекта с облачных сервисов на локальные устройства может значительно снизить энергопотребление. По его словам, быстрый рост количества крупных дата-центров в мире делает текущее направление развития ИИ трудноустойчивым с точки зрения затрат электроэнергии.

В интервью CNBC Хаас отметил, что главная задача сегодня — создание решений с низким уровнем энергопотребления. Arm, по его словам, активно способствует этому процессу, разрабатывая энергоэффективные чипы, которые можно использовать не только в центрах обработки данных, но и в смартфонах, ноутбуках и других устройствах.

По мнению Хааса, в будущем ИИ будет развиваться по гибридной модели: обучение нейросетей продолжит происходить в облаке, а их использование — так называемый inference — все чаще будет выполняться на устройствах пользователей. Такой подход позволит сократить нагрузку на инфраструктуру и снизить энергозатраты на обработку данных.

Артем Гафаров