Технологические акции США падают после ралли на фоне обеспокоенности из-за искусственного интеллекта

Падение акций Nvidia и Palantir показывает уязвимость роста, подкрепленного интересом к AI

Фото: Артем Дергунов

Американские технологии демонстрируют первые признаки слабости после стремительного роста, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта. Технологический сектор S&P 500 за неделю упал примерно на 2,5%, а Nasdaq — на 2%, что отражает начало существенной коррекции после бурного ралли.

Акции некоторых компаний-лидеров, таких как Nvidia и Palantir, упали особенно резко — на 5% и 16% соответственно, что иллюстрирует высокую чувствительность рынка к переоценке и факторам неопределенности.

В своих интервью эксперты связывают падение с сезонной слабостью фондового рынка и ожиданием речи председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которая может усилить волатильность. Многие инвесторы предпочитают снизить риск и зафиксировать прибыль перед неопределенным сигналом регулятора.

Структурные индикаторы также показывают, что на фоне падения в технологическом секторе выигрывают такие сектора, как потребительские товары, здравоохранение и финансы. Это говорит о возможной ротации в более устойчивые отрасли.

Тем не менее отдельные аналитики воспринимают текущую динамику не как конец тренда, а как краткосрочную коррекцию. Они подчеркивают, что в долгосрочной перспективе инвестиции в AI-инфраструктуру остаются актуальными и перспективными.

Артем Гафаров