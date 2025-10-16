Anthropic планирует утроить выручку к 2026 году на фоне роста спроса на корпоративный ИИ

Компания рассчитывает достичь $9 млрд выручки в 2025 году и до $26 млрд — в 2026-м

Фото: Артем Дергунов

Американский стартап Anthropic, разработчик семейства языковых моделей Claude, прогнозирует стремительный рост доходов в ближайшие годы. По данным источников Reuters, компания планирует выйти на показатель годовой выручки $9 млрд к концу 2025 года и установить цель — до $26 млрд в 2026 году.

На данный момент годовой темп выручки компании приближается к $7 млрд, сообщил представитель Anthropic. Для сравнения, в августе показатель составлял $5 млрд. Основной рост обеспечивают корпоративные клиенты, которые уже приносят около 80% всех доходов. Сейчас у компании свыше 300 тыс. корпоративных и бизнес-пользователей по всему миру.

Рост выручки делает Anthropic одним из главных конкурентов OpenAI, создателя ChatGPT. По данным самой OpenAI, ее годовая выручка в августе превысила $13 млрд, а к концу года компания ожидает достичь $20 млрд.

Успех Anthropic сопровождается активным ростом инвестиций. По итогам последнего раунда финансирования компания была оценена в $183 млрд — это более чем втрое выше мартовской оценки в $61,5 млрд. В раунде приняли участие такие технологические гиганты, как Google и Amazon.

Anthropic также развивает международное присутствие. В августе компания заявила, что предложит использование модели Claude правительственным структурам США за символическую сумму в $1. Кроме того, в 2026 году она планирует открыть офис в индийском Бангалоре, который станет вторым по значимости после американского.

В ближайший год Anthropic намерена утроить международный штат и увеличить команду прикладного ИИ в пять раз. Эти шаги направлены на удовлетворение растущего спроса со стороны бизнеса и государственных структур.



Артем Гафаров