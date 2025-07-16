Китайская AI‑компания MiniMax подала заявку на IPO в Гонконге с оценкой более $4 млрд

Фото: Екатерина Петрова

MiniMax официально подала заявку на первичное размещение акций в Гонконге, анонсировали источники. Компания намерена привлечь от 4 до 5 млрд гонконгских долларов (примерно $510—637 млн), оценивая себя более чем в $4 млрд. Заявление подано конфиденциально, подготовку к IPO ведут China International Capital Corp и UBS.

Основанная в начале 2022 года бывшим топ‑менеджером SenseTime Янем Джунцзеем, MiniMax стала известной благодаря мультиформатным AI‑моделям: MiniMax M1, Hailuo‑02, Speech‑02 и Music‑01, которые умеют обрабатывать текст, аудио, изображения, видео и музыку. У ее сервисов уже более 157 млн пользователей по всему миру и свыше 50 000 корпоративных клиентов.

Стартап привлек свыше $850 млн инвестиций с 2023 года от Alibaba, Tencent, Hongshan Capital, Hillhouse и Yunqi. IPO совпадает с растущим интересом к китайским AI‑компаниям после появления таких игроков, как DeepSeek, рассматриваемых как аналог ChatGPT.

Артем Гафаров