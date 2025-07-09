Турция блокирует контент чат-бота Grok после оскорблений Эрдогана

Турецкий суд 9 июля 2025 года вынес решение о блокировке части ответов чат-бота Grok, разработанного компанией xAI Илона Маска, после жалоб властей на оскорбления президента Реджепа Эрдогана, отца современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка и религиозных ценностей. Это первый в Турции случай запрета контента, создаваемого искусственным интеллектом, — соответствующий указ вынесла прокуратура Анкары, а надзорный орган BTK официально начал проверку.

Основанием для блокировки стала статья 299 Уголовного кодекса Турции, предусматривающая до четырех лет тюрьмы за «оскорбление достоинства главы государства». Ранее страна применяла жесткие меры к онлайн‑контенту: с 2017 по 2020 год по закону №5651 был полностью заблокирован доступ к Википедии, пока конституционный суд не признал это решение нарушением права на свободу слова.

В ответ на скандал Илон Маск пообещал до конца июля обновить Grok, чтобы «удалить мусорные данные» и снизить риск некорректных высказываний. Юридический эксперт Университета Билги Яман Акдениз указал, что для расследования было отобрано около 50 «оскорбительных» ответов и это лишь начало дискуссии о регулировании AI‑систем в Турции и мире. Новые правила могут коснуться не только Grok, но и других чат-ботов, используемых для массовых коммуникаций.

Артем Гафаров