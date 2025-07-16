Глава Nvidia назвал китайские AI-модели моделями «мирового класса»

Во время открытия выставки цепочек поставок в Пекине Дженсен Хуанг подчеркнул, что модели искусственного интеллекта, созданные китайскими компаниями DeepSeek, Alibaba и Tencent, по качеству не уступают лучшим мировым образцам и уже меняют подход к логистике и управлению запасами. По его словам, открытое распространение этих решений ускоряет развитие AI-технологий во всем мире.

Это третий визит Хуанга в Китай в 2025 году: до этого он встречался с президентом США Дональдом Трампом, обсуждая условия возобновления экспорта чипов в Китай. После дипломатических переговоров Nvidia получила гарантии выдачи лицензий на продажу H20-чипов, и Хуанг выразил уверенность в быстром старте поставок. Он также сообщил о планах создать специальную версию RTX Pro для китайского рынка, чтобы соответствовать экспортным ограничениям США.

Глава Nvidia отметил значимость китайского рынка для мировых компаний и призвал коллег из США активнее налаживать связи с местными партнерами. Он подчеркнул, что сотрудничество с китайским бизнесом необходимо для дальнейшего масштабирования AI-решений и их внедрения в разные отрасли экономики.

Артем Гафаров