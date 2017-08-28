Министерство экономики РТ
Общая информация
Министерство экономики РТ- республиканский орган исполнительной власти, реализующий функции по выработке государственной политики по управлению экономическим развитием Республики Татарстан, инвестиционной деятельностью, формированию республиканских целевых программ, участию в формировании федеральных целевых программ.
Основные задачи:
1. Реализация государственной политики по регулированию экономики Республики Татарстан с применением метода индикативного управления.
2. Разработка и реализация государственной политики регионального развития на основе единой схемы территориального развития республики в целях обеспечения оптимального и эффективного размещения производительных сил на территории республики.
3. Участие в организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также с органами местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий.
4. Реализация единой государственной инвестиционной и инновационной политики, мер по стимулированию инвестиционной активности.
Руководитель - Здунов Артем Алексеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, 55
- Телефон: (843) 524-91-11
- Email: priemnaya.smr@tatar.ru
- Сайт: mert.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 28.08.2017