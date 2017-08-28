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Министерство экономики РТ

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Общая информация

Министерство экономики РТ- республиканский орган исполнительной власти, реализующий функции по выработке государственной политики по управлению экономическим развитием Республики Татарстан, инвестиционной деятельностью, формированию республиканских целевых программ, участию в формировании федеральных целевых программ.

Основные задачи:

1. Реализация государственной политики по регулированию экономики Республики Татарстан с применением метода индикативного управления.

2. Разработка и реализация государственной политики регионального развития на основе единой схемы территориального развития республики в целях обеспечения оптимального и эффективного размещения производительных сил на территории республики.

3. Участие в организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также с органами местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий.

4. Реализация единой государственной инвестиционной и инновационной политики, мер по стимулированию инвестиционной активности.

Руководитель - Здунов Артем Алексеевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, 55
  • Телефон: (843) 524-91-11
  • Email: priemnaya.smr@tatar.ru
  • Сайт: mert.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 28.08.2017

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