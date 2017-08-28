Министерство экономики РТ

Общая информация

Министерство экономики РТ- республиканский орган исполнительной власти, реализующий функции по выработке государственной политики по управлению экономическим развитием Республики Татарстан, инвестиционной деятельностью, формированию республиканских целевых программ, участию в формировании федеральных целевых программ.

Основные задачи:

1. Реализация государственной политики по регулированию экономики Республики Татарстан с применением метода индикативного управления.

2. Разработка и реализация государственной политики регионального развития на основе единой схемы территориального развития республики в целях обеспечения оптимального и эффективного размещения производительных сил на территории республики.

3. Участие в организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также с органами местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий.

4. Реализация единой государственной инвестиционной и инновационной политики, мер по стимулированию инвестиционной активности.

Руководитель - Здунов Артем Алексеевич

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