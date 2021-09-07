«Нам надо увеличить число потенциальных покупателей у компаний Татарстана до 2 млрд»

Оборот онлайн-торговли в РТ с начала 2021 года вырос в пять раз — до 18,5 млрд рублей

На сегодняшнем брифинге в Кабмине РТ, посвященном развитию электронной торговли в Татарстане, стало известно, что к 2024 году власти РТ планируют увеличить число занятых в сфере МСБ до 730 тысяч (сейчас — около 700 тысяч, но это вместе с самозанятыми). Пандемия коронавируса выявила внезапное лидерство Татарстана в онлайн-торговле, в результате чего появилось множество рабочих мест в логистических центрах маркетплейсов Ozon и Wildberries под Зеленодольском, а предприниматели стали массово выходить на онлайн-площадки, что привело к росту их бизнеса — для этого особенное внимание уделят развитию электронных каналов продвижения татарстанских товаров. Как заявил Рустем Сибгатуллин, первый заместитель министра экономики РТ и директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции, только с начала 2021 года товарооборот онлайн-торговли в Татарстане вырос в 5 раз, составив уже 18,5 млрд рублей. Роль электронных каналов растет, это очевидно, отметили в министерстве. О том, как будут продвигать татарстанских производителей на маркетплейсах и помогать им финансово, — в материале «Реального времени».



Причем тренд этот — мировой. Покупать онлайн стало привычным способом для многих жителей РТ, пандемия лишь ускорила темпы и стала толчком к росту отрасли e-commerce в республике, сказал Рустем Сибгатуллин.

Так, по данным пяти российских крупнейших маркетплейсов, число онлайн-продавцов среди предпринимателей и компаний РТ выросло за 8 месяцев 2021 года в 4 раза — до 12,5 тысячи.

Как заявил Рустем Сибгатуллин, только с начала 2021 года товарооборот онлайн-торговли в Татарстане вырос в 5 раз, составив уже 18,5 млрд рублей

По словам Рустема Сибгатуллина, из-за пандемии по всему миру доля электронной торговли выросла с 13 до 18%, объем продаж — на 24%, составив $4,3 трлн. Россия вошла в топ-10 стран по темпам роста e-commerce, в РФ рост онлайн-торговли составил вообще 57%, а объем рынка увеличился до 2,7 трлн рублей — это уже 9,6% от всей розницы. По прогнозу аналитиков, к 2025 году товарооборот онлайн в РФ вырастет еще в 4 раза, составив 11 трлн рублей. Еще активнее развивается онлайн-торговля в Татарстане: здесь рост в 2020 году составил целых 93% к 2019 году, а за первое полугодие 2021 года республика приросла еще на 40%.

— Среди преимуществ онлайн-торговли: расширение географии продаж, бесконечная товарная полка, а для потребителей — конкурентные цены и фактически круглосуточная работа магазина, — отметил замминистра экономики РТ.

«Наши узкие места — это сложности с доставкой для производителей в районах»

Но есть и сложности, в том числе для предпринимателей Татарстана, товары которых еще не представлены на маркетплейсах вроде Ozon или KazanExpress, не говоря уже об Amazon или китайском Alibaba. В частности, бизнес сталкивается с необходимостью выбора нужной ему онлайн-площадки, продумывания логистических схем и вообще нехваткой опыта. А бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев называет среди сдерживающих пока рост онлайн-торговли в РТ факторов нехватку нужных кадров и компетенций, недостаток необходимого объема складских помещений, проблему «последней мили». По его словам, их надо решать, чтобы за короткий временной лаг в 2—3 года зафиксировать лидерство республики в сфере e-commerce, для чего как минимум в 3 раза власти РТ хотят увеличить число продавцов из Татарстана на маркетплейсах.

Фарид Абдулганиев называет среди сдерживающих пока рост онлайн-торговли в РТ факторов нехватку нужных кадров и компетенций, недостаток складских помещений, проблему «последней мили»

— Наши узкие места — это сложности с доставкой для производителей в районах, — отметил уполномоченный по правам предпринимателей. — Был случай, когда нам пожаловался альметьевский производитель на то, что ему приходится в Зеленодольск свой товар везти в один из логистических центров [там сейчас расположены центры KazanExpress, Ozon и Wildberries, — прим. ред.], хотя потом продукт после его покупки на маркетплейсах все равно возвращается в Альметьевск. Мы со своей стороны попросили маркетплейсы, чтобы они увеличили число пунктов приема продукции.

«В Китае более 33 млн рабочих мест создала сфера e-commerce, плюс 50 новых профессий»

До сих пор не решен и вопрос с логистикой и транспортировкой грузов, признает Абдулганиев. Стоимость доставки товаров может съедать львиную долю маржи для МСБ. Кроме того, Татарстан в пандемию и после нее внезапно ощутил резкую нехватку складских помещений: бизнес-омбудсмен получает два-три сообщения в неделю от крупных российских игроков, которые хотели бы, но не смогут зайти на татарстанский рынок — им просто-напросто не хватает площадей для аренды. Эту проблему, заявил Фарид Абдулганиев, без привлечения девелоперов со стороны, из других регионов РФ, не решить. Отмечается и нехватка специальных кадров и компетенций для работы с маркетплейсами и продвижением онлайн — многие специальности появились только в последние годы, у большинства компаний таких кадров, конечно, нет. Эту проблему в Центре электронной торговли, созданном в РТ в марте этого года, постараются решить через обучение и бизнес-марафоны на краткосрочных курсах во всех районах РТ. Газета «Реальное время» совсем недавно писала о них. На базе ресурсных центров необходимо отдельно готовить разных специалистов, так, «онлайн» выявил нехватку кладовщиков и аккаунт-менеджеров.

— В Китае более 33 млн рабочих мест создала сфера e-commerce, плюс 50 новых профессий. «Лайф-стримеры», например, круглосуточно продвигают товары онлайн. В 2021 году, по оценкам экспертов, они 312 млрд долларов в экономику Китая добавят. В России режим «лайф-стрим» запустился на «Озоне» и «АлиЭкспресс». Но специалистов у нас пока нет, хотя формат уже есть, — отмечает Юлиана Гордон, председатель экспертного совета Центра электронной торговли, основатель школы электронной коммерции iWENGO.

«В России режим «лайф-стрим» запустился на «Озоне» и «АлиЭкспресс». Но специалистов у нас пока нет, хотя формат уже есть», — отмечает Юлиана Гордон

При этом, настаивают в Минэкономики РТ, уже сейчас многие татарстанские товары могут конкурировать хоть с российскими, хоть даже с мировыми брендами. Для ускорения процесса вовлечения тысяч представителей МСБ и самозанятых по распоряжению президента РТ еще в конце 2020 года была создана рабочая группа по развитию рынка e-commerce в республике, а в марте заработал Центр электронной торговли. Рабочая группа уже разработала план мероприятий по развитию онлайн-торговли в 2022 году. В него входят и развитие инфраструктуры онлайн-торговли (склады, логистические центры, транспорт и пр.), расширение географии пунктов приема (см. пример с альметьевским бизнесменом) в РТ, еще более активное сотрудничество с логистическими компаниями.

И, наконец, помощь с регистрацией на маркетплейсах (за пределами Татарстана эта услуга стоит от 25 до 250 тыс. рублей — в РТ обещают делать это бесплатно), консультирование, продвижение и вообще сопровождение татарстанских предпринимателей и товаров, оказание им финансовой и нефинансовой помощи в размещении на онлайн-площадках. Говоря о финансовой стороне дела, в Минэкономики РТ заявили, что уже прорабатывают возможность выдачи льготных микрозаймов и даже субсидирование логистических затрат. Это должно вернуться в бюджет РТ сторицей: для примера, за восемь месяцев 2021 года 3 тысячи предпринимателей МСБ, начавшие работать на онлайн-площадках в этом году, получили выручку на 68,5 млрд рублей — притом что за весь 2020 год оборот их предприятий не превысил отметки в 60 млрд рублей.



«Нам надо увеличить число потенциальных покупателей для компаний РТ от 10 тыс. до 2 млрд»

Новая программа развития и сам Центр электронной торговли (о его открытии и работе газета «Реальное время» регулярно писала) поставили себе задачу: увеличить число потенциальных покупателей татарстанских товаров с 10 тыс. до 2 млрд человек. Откуда такие цифры? По словам бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева, 10 тысяч человек — это среднее число потенциальных покупателей у магазина в среднестатистическом районе Татарстана (такие данные получили власти РТ). Если производитель или магазин выходят на уровень региона, он, разумеется, получает до 4 млн потенциальных покупателей. Если на российский — 57 млн человек. С расширением географии маркетплейса растет и число таких покупателей: в СНГ — уже 90 млн, на международном рынке — 2 млрд человек.

По словам Фарида Абдулганиева, 10 тысяч человек — это среднее число потенциальных покупателей у магазина в среднестатистическом районе Татарстана

— Наша задача — увеличить число потенциальных покупателей товаропроизводителей РТ от 10 тыс. до 2 млрд человек, — заявил Абдулганиев.

Однако, заметил он, эту задачу надо решить до 2024—2025 годов, так как при сегодняшних темпах роста через два-три года конкуренция на маркетплейсах станет критической, временной лаг для того, чтобы успеть запрыгнуть в «онлайн-вагон», очень ограничен. Поэтому сотрудники ЦЭТ стали активно обучать бизнесменов в районах РТ, охватив уже 16 МО, где курсы прошли 3 тыс. человек, еще 12,5 тысячи представителей МСБ были проконсультированы ЦЭТ.

— Бывало, что за четыре дня предприниматель не только зарегистрировался на маркетплейсе, но уже и товары у него на складе кончились! — вспомнил бизнес-омбудсмен.



Сергей Афанасьев, фото prav.tatarstan.ru