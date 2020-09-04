Мидхат Шагиахметов: «Экономика Татарстана начинает восстанавливаться»

Министр экономики республики сообщил о положительном тренде, однако на докризисные показатели регион еще не вышел

После того, как коронакризис сильно ударил по нефтедобыче, нефтехимии, машиностроительным предприятиям и энергетике РТ в первом полугодии, экономика Татарстана в июле начала потихоньку восстанавливаться, но до докризисных показателей еще далеко. Об этом в прямом эфире программы «Татарстан Онлайн» в социальных сетях рассказал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. Глава экономического блока правительства Татарстана также прокомментировал, кому нужен новый пакет мер поддержки бизнеса, какие отрасли выиграли от пандемии, почему за онлайн-торговлей он видит будущее, и как республика будет постепенно слезать с «нефтяной иглы».

Кто больше всех пострадал в пандемию

В рамках прямого эфира передачи «Татарстан Онлайн» министр экономики республики Мидхат Шагиахметов рассказал, как коронакризис повлиял на крупный и малый бизнес республики. По его словам, на эффект пандемии, которая нанесла урон экономикам почти всех стран мира, в случае Татарстана наложилось еще и снижение нефтяных котировок. В результате снижение производства было зафиксировано в первую очередь в нефтедобывающей промышленности по итогам 7 месяцев.



Одновременно пандемия привела к закрытию границ, что нарушило многие производственные цепочки. Как следствие того факта, что закрывались на карантин целые страны, и падал мировой спрос на продукцию — снизились объемы производства и в нефтехимии Татастана.



Также сильно на себе ощутили коронакризис предприятия машиностроения и отрасль энергетики, последняя пострадала по эффекту домино: так как многие предприятия снизили свои объемы производства, сократилось и потребление электроэнергии.



Ежедневно работал агропромышленный комплекс. Фото Ильи Репина

Чтобы сохранить экономику на плаву, отметил Шагиахметов, были введены «беспрецедентные» меры поддержки, как на уровне правительства России, так и на уровне правительства Татарстана: от льготных до беспроцентных кредитов системообразующим предприятиям для сохранения числа занятых.



Во время карантина, заявил министр, правительство республики не останавливало свою работу практически ни на один день, ежедневно работал и агропромышленный комплекс, ряд предприятий машиностроительной отрасли, остановившись буквально на несколько дней, впоследствии восстановили производство, и сегодня уже научились работать в новых условиях с соблюдением всех эпидемических требований Роспотребнадзора.

Экономика Татарстана начинает восстанавливаться, но до докризисных показателей еще не дошла

— Но могу сказать, что в нашем распоряжении есть цифры по итогам семи месяцев, согласно которым можно сделать вывод, что экономика Татарстана начинает восстанавливаться, — заверил Мидхат Шагиахметов. — Мы фиксируем рост пищевой промышленности, отрасли нефтепереработки, по отдельным предприятиям машиностроения. После снятия последних ограничительных мер начала восстанавливаться и розница, и сфера платных услуг. До уровня докризисных показателей мы пока не дошли, но тренд на увеличение есть. По итогам полугодия, несмотря на кризис, объем инвестиций в основной капитал в Татарстане составил более 209 млрд рублей.

Всего за время кризиса, по его словам, отсрочку по налогам получили 46 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, более 40 тысяч предпринимателей получили льготные кредиты на выплату зарплаты своим работникам. Первоначально в отношении МСБ были предприняты (прежде всего, федеральным правительством) меры в большей степени направленные на предприятия пострадавших отраслей, но, заявил Шагиахметов, понимая, что даже если сама отрасль может и не почувствовала на себе существенного влияния пандемии, а отдельные компании могли бы пострадать, республиканскому правительству пришлось расширить круг поддержки вплоть до предприятий, изначально не вошедших в перечень пострадавших отраслей.



В конце лета республиканские власти запустили новый пакет мер поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса, сообщил министр.

Шагиахметов вспомнил, как в разгар карантина правительство Татарстана субсидировавало затраты предприятий общепита, кафе и ресторанам, по доставке еды клиентам. Фото Максима Платонова

На кого направлен новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса РТ

— Сегодня мы уже ушли от понятия «пострадавший» или «не пострадавший» бизнес, и на новый пакет мер могут претендовать все предприниматели Татарстана. Новый пакет рассчитан на то, чтобы максимально помочь бизнесу выйти из нынешней ситуации, подставить ему плечо, минимизировать расходы, чтобы наши предприятия вышли на прежний уровень развития, — объяснил Шагиахметов. — Новыми мерами могут воспользоваться как предприятия АПК, так и обрабатывающего сектора, строительства, вообще компании реального сектора экономики.

Министр напомнил, что первые меры поддержки были направлены в первую очередь на сохранение занятости, и судя по обновленному 10 августа реестру МСП, предоставленный в минэкономики налоговиками, именно за счет тех мер Татарстану удалось сохранить число работающих людей в сфере торговли (предприятия этой отрасли также могут претендовать на отдельные меры поддержки «второго пакета»).



Нет резкого снижения занятых вообще в МСБ, заявил глав Минэкономики. С самим новым пакетом мер поддержки можно ознакомиться и оформить заявку на сайте «фасттрек.рф»: он включает в себя микрозаймы, субсидирование процентных ставок, помощь с сертификацией продукции и прочее. Шагиахметов вспомнил, как в разгар карантина правительство Татарстана субсидировавало затраты предприятий общепита, кафе и ресторанам, по доставке еды клиентам.

— Когда рестораны и кафе были закрыты, а там много людей работает, встал вопрос, как быть. Мы с коллегами, с ассоциацией рестораторов сели думать, как помочь. Затраты по доставке были значительными и обременительными для бизнеса. И мы договаривались тогда с крупными агрегаторами типа «Яндекса» по субсидированию этих затрат, поддерживая кафе и рестораны.

Шагиахметов, впрочем, признал, что нынешняя доля МСБ в валовом республиканском продукте — 26%, что ниже, чем в европейских странах, «из-за структуры нашей экономики».

Для развития онлайн-торговли строятся и логистические центры крупных онлайн-площадок. Фото Максима Платонова

Кто выиграл от пандемии: онлайн-площадки, сервисы доставки, самозанятые

По словам Шагиахметова, пандемия не ограничилась только отрицательным, негативным влиянием на экономику. Так, например, в Татарстане сегодня 78 тысяч самозанятых, не считая еще 8 тысяч, зарегистрированных в других регионах, но изъявивших желание работать в республике — и в период самоизоляции число самозанятых даже выросло, заметил министр.



Во время пандемии сильно выросли и объемы интернет-торговли в Татарстане, в минэкономики зафиксировали почти двухкратный рост числа производителей РТ — до двух тысяч предприятий, начавших работу на интернет-площадках вроде «Озон.ру».



Для развития онлайн-торговли строятся и логистические центры крупных онлайн-площадок, так, напомнил он, в августе на территории промышленной площадки Зеленодольска начал работу распределительный центр компании Wildberries общей площадью пока 50 тыс. кв.м., а со второй очередью центр займет уже 100 тыс. кв.м (объем продукции татарстанских производителей, проходящих через Wildberries, сегодня оценивается в 1 миллиард рублей), с открытием этого хаба скорость доставки продукции татарстанских компаний должна сократиться до 24 часов.



В сентябре ожидается также открытие центра «Озон» и тоже в Зеленодольске под Казанью, на территории ТОСЭР. Тем самым, отметил министр экономики, логистическое плечо становится короче: «Полки в федеральных сетях ограничены. А на интернет-площадках можно выставить любой товар в любом количестве».

Благодаря именно росту экономики за 10 лет было реализовано более 50 республиканских социальных программ, от капремонта школ и объектов здравоохранения до программы «Наш двор». Фото Рината Назметдинова

За 10 лет в Татарстан привлекли 5,4 трлн рублей

Перед тем, как коронакризис и снижение нефтяных котировок ударили по экономике Татарстана, регион оставался лидером и последовательно поднимал все свои показатели в продолжении десяти лет.

— За 10 лет в экономику Татарстана было привлечено порядка 5 триллионов и 400 млрд рублей, огромная цифра! Наша республика регулярно занимает ведущие места в рейтинге регионов по инвестиционному климату, ежегодно составляемому Агентством стратегических инициатив, что говорит о его, климата, привлекательности. За те же 10 лет было реализовано множество крупных проектов, в результате валовый республиканский продукт вырос на 28%, объем только промышленного производства увеличился на 38%, доля обрабатывающих секторов выросла до 70%, — рассказал министр экономики РТ.

При этом рост экономических показателей для правительства республики вовсе не самоцель, главный приоритет, отметил Шагиахметов, повышение качества жизни людей, на что и направлена вся экономика Татарстана. Благодаря именно росту экономики за 10 лет было реализовано более 50 республиканских социальных программ, от капремонта школ и объектов здравоохранения до строительства сельских клубов, детских лагерей и программы «Наш двор».



Отвечая на вопросы пользователей социальных сетей, Шагиахметов признался, вопрос, что будет, когда в Татарстане закончится нефть, регулярно задавался и самими чиновниками Татарстана. Именно для постепенного снятия республики с нефтяной иглы была разработана программа «Жизнь после нефти», благодаря чему и была увеличена доля обрабатывающих производств в ВРП Татарстана, вплоть до реализации проектов по созданию инновационной продукции. Что отразилось и на самой нефтедобыче и нефтепереработке: доля нефти, которая после добычи перерабатывается в пределах республики, а не продается сырой, выросла. Правительство Татарстана прямо нацелено на рост диверсификации экономики региона, которая, по словам Шагиахметова, не должна зависеть «от одного сырья».