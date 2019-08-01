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Промышленность

Новые резиденты ТОСЭР в Татарстане инвестируют в производства почти 1,6 млрд рублей

20:30, 01.08.2019
Новые резиденты ТОСЭР в Татарстане инвестируют в производства почти 1,6 млрд рублей
Фото: Максим Платонов (на снимке - ТОСЭР «Зеленодольск»)

Правительственная комиссия Татарстана одобрила проекты четырех новых резидентов территорий особого социально-экономического развития (ТОСЭР). Объем вложений, как ожидается, составит свыше 1,56 млрд рублей, количество новых рабочих мест — 245

Так, ТОСЭР «Зеленодольск» пополнит ООО «АРС» (производство 3D заборов и ремонт строительной техники) и ООО «Эрвольт» (изготовление инструментов и снаряжения для работы в области электроэнергетики).

На ТОСЭР «Нижнекамск» появится производство изделий из микрофибры ООО «Микрофибра», на ТОСЭР «Чистополь» — производство отопительных радиаторов от ООО «К-Терм», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Всего в Татарстане действует пять ТОСЭР, их резидентами являются 62 компании. На ближайшие 10 лет планируемые инвестиции составят около 67 млрд рублей.

Напомним, что в начале июля в Татарстане презентовали зеленодольскую ТОСЭР — молодую экономическую зону с льготными налоговыми условиями, которая за год привлекла пять резидентов с общей стоимостью инвестиционных проектов 1,1 млрд рублей. Министр экономики республики Фарид Абдулганиев сообщил о планах компаний-гигантов («Озон» и «Яндекс.Маркет») в ближайшее время разместиться на территории Татарстана с оптово-распределительными центрами, одна из них также намерена стать резидентом ТОСЭР в Зеленодольске. Подробности — в материале «Реального времени».

Промышленность Татарстан
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