Как Татарстан поддерживает МСБ из «непострадавших» отраслей

Меры региональной поддержки и как их получить

Фото: Максим Платонов

Министерство экономики Татарстана разработало пакет мер поддержки для малых и средних предприятий республики, чья деятельность не относится к наиболее пострадавшим отраслям из федерального списка. В «Реальном времени» — их перечень и краткая инструкция по получению.

Из федерального и республиканского бюджета на эти меры направляется 1,3 миллиарда рублей. Благодаря программам региональной поддержки помощь могут получить те предприятия, которые оказались в сложном положении, но не подпадают под федеральные меры.

«Однопроцентный» льготный микрозаем

Что собой представляет

Микрозаем под 1% предоставляет ФПП. Эта ставка действует только первые 6 месяцев. Если предприятие сохранит не менее 90% штата по сравнению с мартом 2020 года, на оставшийся период ставка по займу будет равняться половине ключевой ставки ЦБ РФ (на сегодня она составляет 4,5%). Если условие не выполняется, то ставка вырастает до размера ключевой ставки регулятора. Есть возможность отсрочить выплату основного долга на полгода.

Предприниматели Татарстана уже подали 346 заявок на такой заем, из них одобрены более 120 на общую сумму свыше 143 миллионов рублей.

Условия и как получить

Не быть включенным в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.



Потерять более 30% выручки за прошедший месяц по сравнению со среднемесячной выручкой за 2019 год.

Сумма займа — от 100 000 до 2 млн рублей.

Срок займа — от 3 месяцев до 3 лет.

Заявки принимаются до 30 сентября 2020 года.

Заявки оформляются в МФЦ для бизнеса (Казань, Петербургская, 28) или на портале ФАСТТРЕК.РФ. Консультация по телефону 8 (843) 524-90-90.

Гарантийный продукт «Поддержка»

Что собой представляет

Этот продукт предоставляет Гарантийный фонд Республики Татарстан. Это поручительство для тех компаний, которые хотят взять заем или кредит на пополнение оборотных средств или для инвестиций, но не могут предоставить залоговое обеспечение под него. Оплата комиссии отсрочивается за первые 6 месяцев пользования поручительством.

За этой мерой поддержки в Гарантийный фонд обратился 141 татарстанский предприниматель, им удалось привлечь свыше 2,8 млрд заемных средств.

Условия и как получить

Работать в следующих отраслях: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, туризм, транспортировка и хранение, здравоохранение, общепит, гостиничное обслуживание, деятельность профессиональная, научная и техническая, розничная или оптовая торговля.

сельское хозяйство, обрабатывающее производство, туризм, транспортировка и хранение, здравоохранение, общепит, гостиничное обслуживание, деятельность профессиональная, научная и техническая, розничная или оптовая торговля. Сумма поручительства — до 30 миллионов рублей, но его доля должна составлять не более 50% от суммы финансирования.

Срок — до 3 лет.

Заявки принимаются до 31 сентября 2020 года.

Заявки на поручительство оформляются в Гарантийном фонде Республики Татарстан (Казань, ул. Московская, 55).

Гарантийный продукт «Реструктуризация»

Что собой представляет

Гарантийный фонд Татарстана предоставляет услугу реструктуризации портфеля поручительств для малого и среднего бизнеса по ранее выданным кредитам. Изменениями условий кредита воспользовались 45 предпринимателей республики, общая сумма кредитных средств свыше 1,3 млрд рублей.

Условия и как получить

Быть субъектом МСБ.

Сумма — до 50 млн рублей.

Срок реструктуризации — на срок действия кредитного договора.

Заявки оформляются в Гарантийном фонде Республики Татарстан (Казань, ул. Московская, 55).

Единый центр кредитования (созданный на базе Гарантийного фонда республики) окажет содействие в привлечении заемного финансирования. Услуги центра бесплатны. Консультация — по телефону 8 (843) 292-08-33.

Субсидирование процентной ставки

Что собой представляет

Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства планирует субсидировать процентную ставку в размере ключевой ставки ЦБ РФ по действующим кредитам субъектов МСП. Цель программы — освободить бизнес от процентной нагрузки по кредитам, которые выплачиваются с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. Целью кредитов должно быть приобретение основных средств, пополнение оборотных средств, инвестиции, строительство инженерной инфраструктуры, зданий и сооружений.

На субсидирование в Центр уже поданы 64 заявки на сумму 26 млн рублей.



Условия и как получить

Быть субъектом МСП, деятельность которого не включена в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

Снизить обороты по расчетным счетам за предыдущий месяц более чем на 30% по сравнению со среднемесячными оборотами за 2019 год.

Сохранить штатную численность сотрудников не менее чем на 90% по отношению к марту 2020 года.

Сумма субсидии — до 1,5 млн рублей.

Заявки на субсидирование процентной ставки оформляются в ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» (Казань, ул. Московская, 55).

Субсидирование затрат по доставке еды и напитков

Что собой представляет

Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства запустил программу субсидирования 100% затрат на оплату комиссий сервисов по доставке еды и напитков для предпринимателей, занятых в этом сегменте. Министерство экономики аккредитовало для участия в этой программе следующие сервисы по доставке: «Яндекс.Еда», Delivery Club, Ozon и Wildbberies. Таким образом в республике поддерживают рестораторов и других предпринимателей из сферы общественного питания.

На сегодня по вопросам компенсации в Центр обратились 77 предпринимателей, общий размер субсидирования затрат которых составляет более 9 млн рублей.

Условия и как получить

Иметь действующий договор на размещение товаров и услуг на аккредитованных сервисах доставки (указаны выше).

Не заниматься реализацией подакцизных товаров.

Субсидируется 100% комиссии сервиса.

Оформить заявку можно в в ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» (Казань, ул. Московская, 55).