В Татарстане заявили о дефиците квалифицированных специалистов по исламскому финансированию

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане, который с 1 сентября начнет эксперимент по исламскому банкингу, не хватает специалистов по партнерскому финансированию. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине.



— Развитие партнерского финансирования требует достаточно большого числа подготовленных сотрудников. Те, кто там работает, должны знать сегмент, понимать правила, традиции и язык. В настоящее время наблюдается нехватка квалифицированных специалистов в области исламского финансирования, — рассказал он.

Для их подготовки требуется организовать как краткосрочные курсы, так и полноценные образовательные программы, считает глава Минэкономики Татарстана. В республике уже работают профильные образовательные центры.

Мидхат Шагиахметов сообщил, что в Татарстане сформирован план мероприятий по реализации эксперимента по исламскому банкингу. Одно из его направлений — использование потенциала халяль-индустрии, а также повышение уровня знаний как у населения, так и у специалистов.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об экспериментальном правовом режиме деятельности по исламскому банкингу в начале августа. Его протестируют в четырех регионах страны — Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане.



Исламский банкинг, или партнерское финансирование, предполагает, что его участники не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента. Запрещается также финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом.

Участвовать в эксперименте могут кредитные и некредитные финансовые организации, потребительские общества, фонды, автономные НКО, хозяйственные общества или товарищества.

Эксперимент стартует в начале осени 2023 года — тогда же вступит в силу закон, подписанный Владимиром Путиным. Его действие продлится два года, до 1 сентября 2025-го.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина