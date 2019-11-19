Шамиль Агеев, ТПП РТ: «Жим на предпринимательство не снижается»

Эксперты о большом разрыве в вопросе поддержки бизнеса — «между тем, что декларируется «сверху», и реальными делами»

Фото: Олег Тихонов

За три года в Татарстане закрылись почти треть предприятий малого и среднего бизнеса. За прошлый, 2018-й их число сократилось еще на 34,5 тысячи, но почти столько же и открылось. Что мешает республиканским стартапам развиваться и оставаться на плаву, какую помощь субъекты МСП могут получить в Торгово-промышленной палате, Гарантийном фонде и в Минэкономики РТ — обсудили сегодня на бизнес-завтраке «Утро деловых возможностей». Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«В республике закрылось 34,5 тысячи предприятий»

Бизнес-завтрак, прошедший сегодня в ресторане «Тантана», собрал на своей площадке татарстанских предпринимателей, а также представителей Торгово-промышленной палаты РТ и Гарантийного фонда республики. Главной темой встречи стали меры господдержки бизнеса. Открыл встречу председатель ТПП РТ Шамиль Агеев, рассказав о текущей ситуации в сфере предпринимательства, причем не только в Татарстане, но и по всей России.

— Когда меня пригласили выступить, я хотел взять с собой «Золотую книгу предпринимателя», которую мы готовили 25 лет назад, а потом подумал: откроешь ее, и все те проблемы, которые были 25 лет назад, к сожалению, до сих пор остаются, причем в значительно более серьезном ракурсе, — начал Шамиль Агеев. — Буквально на днях мы анализировали за три года количество предприятий, которые закрылись в Татарстане, и их было почти треть. За прошлый год закрылось 34,5 тыс., но открылось на тысячу больше. Сначала я удивлялся, а потом вспомнил о том, что сингапурские коллеги нам как-то рассказали: 20% каждый год открывается-закрывается, это нормальный процесс.

Продолжая свою речь, председатель ТПП РТ призвал молодое поколение активнее поднимать проблемные для бизнеса вопросы.

— На протяжении последних лет мы видим очень большой разрыв между тем, что декларируется «сверху», и реальными делами. У нас в республике еще что-то делается: к примеру, Рустам Минниханов каждую субботу заслушивает районы и прочее. Но в целом дело стоит на месте. Допустим, из всех предприятий, которые существуют в Татарстане, расклад примерно такой: 10,6% занимаются производством, 35% — торговлей, 54% — сферой услуг и прочим. Все хорошо, даются рабочие места, но тем не менее тот жим, который идет на предпринимательство, не снижается, — посетовал Шамиль Агеев. — Когда примерно три года назад по согласованию с президентом мы собрали в ТПП всех руководителей проверяющих организаций — больше 53 — мы им объясняли, вели диалог. Но получается, что чиновничья система такая, что продолжается все то же самое и в Казани, и в других местах.

Помочь в этой ситуации способна готовящаяся цифровая платформа для работы с обращениями предпринимателей по вопросам, связанным с неправомерными действиями правоохранительных органов, влияющими на условия ведения бизнеса конкретной компании.

— Как система будет работать — еще неизвестно, — признал спикер. — Не хочу вас расстраивать. Главное, чтобы вы не теряли темпа. Потеря темпа ведет к потере курса, потеря курса — к поражению. А мы все-таки не привыкли быть пораженцами.

«В Турции ни один предприниматель не может не быть членом ТПП»

Вскоре Шамиля Агеева на сцене сменил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики ТПП РТ Марат Ахматов, рассказавший о своих наблюдениях за работой коллег из Турции, которая, к слову, заметно отличается от российской системы Торгово-промышленной палаты.

— Недавно я ездил в Турцию, чтобы узнать, как работает их система ТПП, и могу заметить, что только в стамбульской Торговой палате (Промышленная палата у них отдельно) 400 тыс. членов. То есть у них ни один предприниматель в принципе не может не быть членом ТПП. Для того чтобы открыть компанию, они обязаны обратиться в Торгово-промышленную палату. Конечно, ресурс доверия и независимость, которую они могут транслировать, — колоссальны, — рассказал Марат Ахматов.

Призывая бизнес активнее включаться в российскую систему ТПП, спикер напомнил, что в нее входит 180 представительств и все они «выдают различные сертификаты и оказывают широкий спектр услуг для предпринимателей». Также Марат Ахматов озвучил основные направления развития республиканской Торгово-промышленной палаты до 2024 года: к примеру, планируется расширение базы членов ТПП — и качественное, и количественное, цифровизация системы Торгово-промышленной палаты и резидентов, содействие развитию самозанятых, повышение конкурентоспособности МСП и развитие молодежного и социального предпринимательства.

«Наши условия — платные»

Более конкретно о мерах поддержки бизнеса рассказал директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев. В первую очередь он упомянул поручительство за предпринимателя перед банком.

— Если говорить об условиях поручительства, то максимальная сумма — 30 млн рублей, сумма нашего обеспечения — не более 50 млн рублей. Наши условия платные: комиссионное вознаграждение от 0,5% до 1,5% годовых. Сроки рассмотрения — 3—5 дней, — рассказал Тимур Темиргалиев. — Если нашей суммы поручительства недостаточно, то с 2017 года в России действует Национальная гарантийная система: все ее участники могут обеспечить обязательства субъектов МСП до 70%, а в моногородах — до 75%.

Также спикер напомнил о том, что с 2018 года в составе Гарантийного фонда РТ действует единый центр кредитования. Он помогает предпринимателям, которые хотят получить кредит в банке, выбрать оптимальную кредитную организацию, хороший продукт и собрать все необходимые документы.

— Популярная мера с точки зрения простоты и универсальности применения — это микрофинансирование от Фонда поддержки предпринимательства. Помимо этого, на платформе «Поток» мы сейчас выдаем гарантии с участием Ак Барс Банка: сам банк выдает кредиты до 3 млн рублей, ставка — 1,17% в месяц сроком на шесть месяцев, причем без документов, без посещения офиса банка или Гарантийного фонда. На этой платформе просто встречаются инвестор и потребитель, — резюмировал директор Гарантийного фонда РТ.