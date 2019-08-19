Как Минэкономики и Фонд поддержки предпринимательства Татарстана стали ближе для сельского бизнеса
Сложно ли открывать бизнес в удалении от больших городов? С какими проблемами сталкиваются начинающие предприниматели в районах, какие сложности в развитии бизнеса возникают у них чаще всего и где им помогают с ними разобраться? Примерно с такими основными вопросами мы решили «зайти» в Арский район Татарстана и узнать, что волнует местный малый бизнес.
Более 4000 консультаций
Арский муниципальный район — один из крупнейших районов Татарстана. Удален от столицы республики на 60 км в северо-восточном направлении. Общая численность населения — около 52 тыс. человек. В Арске представлены предприятия легкой промышленности, строительной отрасли, предприятия по обслуживанию сельского хозяйства, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.
Арский район — один из крупных сельскохозяйственных районов. Основу сельского хозяйства составляют мясо-молочное и зерновое направления. Выращивают тут зерновые культуры и картофель. Сельское хозяйство района развивают такие компании, как ОАО «Арский элеватор», Ново-Кинерский овощесушильный завод, ОАО «Арский рыбхоз», филиал ОАО «Татарстан сэте» «Арский молкомбинат».
Развивается в районе и малый и средний бизнес. Так что же волнует предпринимателей района больше всего? С этим вопросом мы обратились к региональному представителю Фонда поддержки предпринимательства, с 2015 года оказывающего бесплатные консультации по всем видам предпринимательской деятельности. За время своей работы он успел провести уже более 4000 консультаций.
От выбора вида деятельности до субсидий и микрозаймов
Если обобщать все основные темы, по которым были проведены консультации в районе, то топ будет состоять из следующих, наиболее актуальных:
- получение финансовой поддержки (микрозаем, лизинг);
- программы поддержки по линии Министерства сельского хозяйства и Министерства экономики;
- участие в программе от центра занятости для получения субсидии для открытия бизнеса;
- участие в образовательных мероприятиях;
- организация встреч с контролирующими органами для ответа на вопросы (ИФНС, АТИ, прокуратура, Роспотребнадзор и т. д.).
«Бывают и отдельно стоящие вопросы, на первый взгляд, нестандартные, но и тут нужно искать решения», — отмечает региональный представитель Фонда поддержки предпринимательства РТ по Арскому муниципальному району Лилия Сафиуллина. — Например, в 2017 году к нам обратился за консультацией будущий предприниматель. Сейчас его бизнес успешно развивается, а тогда он просто не знал, на чем остановить свой выбор. После консультации решил заняться птицеводством. Мы помогли собрать пакет документов в Министерство сельского хозяйства для получения гранта «Начинающий фермер» и пройти конкурс.
С наиболее популярными и в чем-то стандартными вопросами проще.
На консультации по получению финансовой поддержки, будь-то микрозаем или лизинг, предприниматель получает ответы на вопросы о подготовке пакета документов для получения государственной поддержки, приеме документов, контроль за правильностью заполнения и полнотой требуемого пакета документов.
На не менее популярный вопрос о программах поддержки по линии Министерства сельского хозяйства и Министерства экономики предпринимателю расскажут об условиях участия в той или иной программе, подробности правильной подготовки пакета документов, в том числе по заполнению бизнес-плана.
Консультируя по участию в программе от центра занятости для получения субсидии для открытия бизнеса, предпринимателям рассказывают о том, что перед открытием своего дела можно получить финансовую поддержку в размере 117 000 рублей.
Бывает, обращаются и с желанием принять участие в образовательных мероприятиях. Тут предприниматель узнает об условиях основных образовательных программ, благодаря чему может выбрать наиболее подходящую. Сегодня среди таких доступных программ — «Азбука предпринимательства», «Школа предпринимательства», «Фабрика предпринимательства», «Бизнес-класс».
Чтобы получить помощь, никуда ехать не надо
«А вот по вопросам взаимодействия с контрольно-надзорными органами было за все время всего шесть обращений, — отмечает Сафиуллина. — Как правило, чтобы решить такие вопросы, приходится дополнительно встречаться с прокурором для обсуждения проблемы предпринимателя или идти в налоговую и выяснять, за что наложили арест на счета обратившегося за нашей помощью бизнесмена.
Напомним, в Татарстане действует бесплатная горячая линия для предпринимателей по вопросам взаимодействия с надзорными органами «Проверенный бизнес». Все обращения от городских и районных бизнесменов по этому поводу идут сразу туда.
Если объединить все обращения, то с начала 2019 года предпринимателям в Арском районе оказано более 490 консультаций. Это 490 вопросов от реального бизнеса и столько же консультаций, рекомендованных решений, советов.
Теперь, чтобы получить профессиональную консультацию, не нужно ехать в столицу, тратить особенно ценные для начинающего предпринимателя время и деньги — все вопросы можно решить у районного консультанта. Да и экспертиза местного консультанта порой более практически полезна, чем оценка столичного специалиста, который не может знать всех возможных территориальных особенностей, способных оказать влияние на развитие бизнеса.
В Арском районе наиболее частый вопрос, волнующий предпринимателей, касается мер финансовой поддержки, которую можно получить по льготным условиям от государства. Большой интерес проявляют к микрозаймам, которые, к слову, являются самой популярной мерой поддержки среди представителей малого и среднего предпринимательства в республике в целом.
Но так как в каждом районе свои особенности ведения бизнеса, мы планируем продолжить знакомство с каждым из них в следующих материалах нашей серии.
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