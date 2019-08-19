Как Минэкономики и Фонд поддержки предпринимательства Татарстана стали ближе для сельского бизнеса

Сложно ли открывать бизнес в удалении от больших городов? С какими проблемами сталкиваются начинающие предприниматели в районах, какие сложности в развитии бизнеса возникают у них чаще всего и где им помогают с ними разобраться? Примерно с такими основными вопросами мы решили «зайти» в Арский район Татарстана и узнать, что волнует местный малый бизнес.

Более 4000 консультаций

Арский муниципальный район — один из крупнейших районов Татарстана. Удален от столицы республики на 60 км в северо-восточном направлении. Общая численность населения — около 52 тыс. человек. В Арске представлены предприятия легкой промышленности, строительной отрасли, предприятия по обслуживанию сельского хозяйства, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.

Арский район — один из крупных сельскохозяйственных районов. Основу сельского хозяйства составляют мясо-молочное и зерновое направления. Выращивают тут зерновые культуры и картофель. Сельское хозяйство района развивают такие компании, как ОАО «Арский элеватор», Ново-Кинерский овощесушильный завод, ОАО «Арский рыбхоз», филиал ОАО «Татарстан сэте» «Арский молкомбинат».

Развивается в районе и малый и средний бизнес. Так что же волнует предпринимателей района больше всего? С этим вопросом мы обратились к региональному представителю Фонда поддержки предпринимательства, с 2015 года оказывающего бесплатные консультации по всем видам предпринимательской деятельности. За время своей работы он успел провести уже более 4000 консультаций.

Арский район — один из крупных сельскохозяйственных районов. Фото tatcenter.ru

От выбора вида деятельности до субсидий и микрозаймов

Если обобщать все основные темы, по которым были проведены консультации в районе, то топ будет состоять из следующих, наиболее актуальных:

получение финансовой поддержки (микрозаем, лизинг);

программы поддержки по линии Министерства сельского хозяйства и Министерства экономики;

участие в программе от центра занятости для получения субсидии для открытия бизнеса;

участие в образовательных мероприятиях;

организация встреч с контролирующими органами для ответа на вопросы (ИФНС, АТИ, прокуратура, Роспотребнадзор и т. д.).

«Бывают и отдельно стоящие вопросы, на первый взгляд, нестандартные, но и тут нужно искать решения», — отмечает региональный представитель Фонда поддержки предпринимательства РТ по Арскому муниципальному району Лилия Сафиуллина. — Например, в 2017 году к нам обратился за консультацией будущий предприниматель. Сейчас его бизнес успешно развивается, а тогда он просто не знал, на чем остановить свой выбор. После консультации решил заняться птицеводством. Мы помогли собрать пакет документов в Министерство сельского хозяйства для получения гранта «Начинающий фермер» и пройти конкурс.

Сегодня среди доступных программ — «Азбука предпринимательства», «Школа предпринимательства», «Фабрика предпринимательства», «Бизнес-класс». Фото Максима Платонова

С наиболее популярными и в чем-то стандартными вопросами проще.

На консультации по получению финансовой поддержки, будь-то микрозаем или лизинг, предприниматель получает ответы на вопросы о подготовке пакета документов для получения государственной поддержки, приеме документов, контроль за правильностью заполнения и полнотой требуемого пакета документов.

На не менее популярный вопрос о программах поддержки по линии Министерства сельского хозяйства и Министерства экономики предпринимателю расскажут об условиях участия в той или иной программе, подробности правильной подготовки пакета документов, в том числе по заполнению бизнес-плана.

Консультируя по участию в программе от центра занятости для получения субсидии для открытия бизнеса, предпринимателям рассказывают о том, что перед открытием своего дела можно получить финансовую поддержку в размере 117 000 рублей.

Бывает, обращаются и с желанием принять участие в образовательных мероприятиях. Тут предприниматель узнает об условиях основных образовательных программ, благодаря чему может выбрать наиболее подходящую. Сегодня среди таких доступных программ — «Азбука предпринимательства», «Школа предпринимательства», «Фабрика предпринимательства», «Бизнес-класс».

Экспертиза местного консультанта порой более практически полезна, чем оценка столичного специалиста, который не может знать всех возможных территориальных особенностей, способных оказать влияние на развитие бизнеса. Фото agro.tatarstan.ru

Чтобы получить помощь, никуда ехать не надо

«А вот по вопросам взаимодействия с контрольно-надзорными органами было за все время всего шесть обращений, — отмечает Сафиуллина. — Как правило, чтобы решить такие вопросы, приходится дополнительно встречаться с прокурором для обсуждения проблемы предпринимателя или идти в налоговую и выяснять, за что наложили арест на счета обратившегося за нашей помощью бизнесмена.

Напомним, в Татарстане действует бесплатная горячая линия для предпринимателей по вопросам взаимодействия с надзорными органами «Проверенный бизнес». Все обращения от городских и районных бизнесменов по этому поводу идут сразу туда.

Если объединить все обращения, то с начала 2019 года предпринимателям в Арском районе оказано более 490 консультаций. Это 490 вопросов от реального бизнеса и столько же консультаций, рекомендованных решений, советов.

Теперь, чтобы получить профессиональную консультацию, не нужно ехать в столицу, тратить особенно ценные для начинающего предпринимателя время и деньги — все вопросы можно решить у районного консультанта. Да и экспертиза местного консультанта порой более практически полезна, чем оценка столичного специалиста, который не может знать всех возможных территориальных особенностей, способных оказать влияние на развитие бизнеса.

В Арском районе наиболее частый вопрос, волнующий предпринимателей, касается мер финансовой поддержки, которую можно получить по льготным условиям от государства. Большой интерес проявляют к микрозаймам, которые, к слову, являются самой популярной мерой поддержки среди представителей малого и среднего предпринимательства в республике в целом.

Но так как в каждом районе свои особенности ведения бизнеса, мы планируем продолжить знакомство с каждым из них в следующих материалах нашей серии.

