Инвесторы готовы вложит почти 50 млрд рублей в татарстанскую ОЭЗ «Алма»

Министерство экономики Татарстана заключило соглашения о намерениях с инвесторами по реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны «Алма». Общий объем инвестиций составит более 49 млрд рублей, что позволит создать более тысячи рабочих мест.

Так, компания ООО «Полиолефины» собирается организовать производство полипропилена, ООО «Малеик» — малеинового ангидрида, ООО «Вентокс» — углепластиков, ООО «СтройСервис» — изделий на основе пенополистирола, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Ранее в апреле ведомство начало принимать заявки от заинтересованных инвесторов особой экономической зоны нефтегазохимической направленности «Алма». Сейчас прием заявок продолжается.

