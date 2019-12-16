Почему Татарстан больше не лидер по бизнес-конкуренции

Республика упала с первого места на 11-е (или шестое), пропустив вперед в федеральном рейтинге Удмуртию и Мордовию. На первом месте — депрессивный Омск

Фото: Максим Платонов

Неожиданно низкое место занял Татарстан в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции — всего лишь 11-ю строчку (после корректировки показателей — шестую). И это после двух лет лидерства и несмотря на огромное внимание развитию конкурентных процедур. Данные по итогам 2018 года опубликовало Минэкономразвития России, и к ним много вопросов. Почему республика, 2 года подряд занимавшая в этом рейтинге первое место, вдруг резко утратила лидерские позиции — внятных объяснений составителями рейтинга не приводится. Как и причин того, что в лидерах парадоксально оказались дотационные и депрессивные с экономической точки зрения регионы. Впрочем, столь низкая оценка Татарстану явно не повредит — возможно, чиновникам на местах и антимонопольщикам стоит уделять больше внимания проводимой в республике политике развития конкуренции, в том числе при госзакупках.

Самый конкурентный регион

Рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции призван показать, как в том или ином субъекте России исполняется принятый правительством в 2015 году стандарт развития конкуренции. Сам стандарт, по мнению его авторов, нужен для того, чтобы помочь региональным властям сформировать понятную политику в сфере развития конкуренции, и, как следствие, снизить административные барьеры для бизнеса, повысить прозрачность госзакупок и в целом создать благоприятные условия для предпринимательства. В конечном счете, чем сильнее конкуренция между бизнес-организациями, тем здоровее экономика, а уровень жизни — выше.

Тем невероятнее то, что Татарстан, добившийся успехов по многим из этих направлений, что подтверждено неоднократными исследованиями, занял столь низкое место в этом рейтинге — лишь 11-ю строчку. Еще обиднее провал потому, что 2 года подряд республика лидировала, занимая первое место среди всех субъектов.

За объяснениями причин такого резкого снижения позиций РТ «Реальное время» обратилось к куратору исследования — республиканскому Минэкономики. Как пояснили нашему в ведомстве, позиция региона в рейтинге не влияет на распределение субсидий из федерального бюджета. В Минэкономразвития РФ добавили, что рейтинг не включен и в систему оценки эффективности работы глав регионов, но служит для мотивации губернаторов к более плотной работе по содействию развитию конкуренции.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ в ответ на запрос «Реального времени» сообщили: «в части реализации составляющих стандарта развития конкуренции Республика Татарстан улучшила показатель по сравнению с 2017 годом». Фото economy.gov.ru

Показатели улучшили, но позиции потеряли

И тем не менее: почему позиции Татарстана столь радикально «просели»?

По словам официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, в администрации президента об изменениях позиции республики в рейтинге, о котором идет речь, осведомлены.

— Мы обратились в Минэкономики республики за объяснениями и нам сообщили, что проблема связана с использованием не вполне корректных данных. Более подробные разъяснения лучше запросить в Минэкономики, — подсказала Галимова.



В пресс-службе Минэкономразвития РФ в ответ на запрос «Реального времени» сообщили: «в части реализации составляющих стандарта развития конкуренции Республика Татарстан улучшила показатель по сравнению с 2017 годом». К примеру, за «дорожную карту» (план) содействия развитию конкуренции республика получила 23,9 балла из 30 возможных — столько же, сколько занявшая первое место в рейтинге Омская область. Тем более непонятно: показатели улучшили, а положение в рейтинге — кардинально ухудшилось? В чем же дело? Как выяснилось, в бюрократии.

Предоставили не те сведения

Оказалось, что Татарстан оказался в числе регионов, указавших в плане по «достижению установленных целевых показателей» в качестве исходного значения некорректную величину: прошлогодний «план» вместо «факта», который оказался выше. Звучит сложно. Проще говоря, Казань направила в Москву не ту цифру. Отсюда ошибки в расчетах и несправедливо низкое место в рейтинге.

Когда данные скорректировали, оказалось, что положение Татарстана не столь плачевно: не 11-е место, а шестое. Впрочем, сроки предоставления сведений были нарушены, и исправлять позицию в итоговом варианте рейтинга его составители не стали, пообещав, что сведения об условном шестом месте Татарстана все же включат в доклад Минэкономразвития правительству РФ.

«Просевшие» позиции Татарстана в республиканском Минэкономики объяснили двумя факторами: высокой базой (исходными значениями, использованными при расчетах) и особенностями методологии рейтинга.Фото kazanreporter.ru

«Высокая база предыдущих лет не позволила выстрелить»

Впрочем, даже шестое место после двухлетнего лидерства выглядит обидно. «Просевшие» позиции Татарстана в республиканском Минэкономики объяснили двумя факторами: высокой базой (исходными значениями, использованными при расчетах) и особенностями методологии рейтинга.

В дорожной карте перечислены рынки (отрасли, — прим. ред.), по которым нужно было достичь определенных показателей по уровню развития конкуренции. У этих показателей есть числовое значение. В прошлом и позапрошлом году у республики было первое место, числовое значение высокое, и эффект высокой базы прошлого года не позволил «выстрелить» еще и в этом году, объяснили «Реальному времени» в Минэкономики.

Еще один фактор — особенности методологии рейтинга. Например, оценивается показатель количества муниципалитетов, в которых разработана своя дорожная карта. В Татарстане всего 45 муниципалитетов, и в каждом из них уже была разработана эта дорожная карта, то есть улучшить этот показатель республика не может, ведь общее количество районов не меняется. В других регионах дорожные карты в 2017 году были разработаны, например, в 25 районах, а в 2018-м — в 30. В итоге регион показывает рост соответствующего показателя, даже если общее число районов — 50.

В Минэкономразвития работают над новой методологией рейтинга, в которой попытаются учесть такого рода особенности. Рейтинг составляется третий год, и подход к его составлению постоянно совершенствуется. При этом, несмотря на некоторые особенности методологии, рейтинг является полезным инструментом для оценки эффективности работы региональных чиновников по развитию конкуренции.



«Может, «Ак Барс» обидел ЦСКА, за который болеет Орешкин?»

Экономист Никита Кричевский полагает, что причиной падения рейтинга Татарстана мог быть только субъективный подход составителей рейтинга.

— Зря Минэкономразвития отправил Татарстан на 11-е место. Развитию Татарстана уделяется очень большое внимание. И республика по праву занимает лидирующие позиции в очень многих так называемых рейтингах. И тот факт, что впереди Татарстана оказались Мордовия и тем более Омская область, говорит о том, что при составлении рейтинга присутствовали субъективные настроения авторов рейтинга, других объяснений я не вижу. Не уверен, что проблема в методологии. Потому что Удмуртия вдруг ни с того ни с сего оказалась в десятке лидеров, хотя там по большому счету ничего, кроме «оборонки» нет. А Татарстан, в отличие от Удмуртии, высокотехнологическая площадка, на территории которой работает несколько особых экономических зон, и малый бизнес хорошо развит. В то же время, в лидерах оказалась сверхдепрессивная Омская область. Это для меня вообще нонсенс. Потому что даже сами омичи бегут из города. Не говоря об области. И вдруг регион оказывается в лидерах. Но лидерство должно быть подкреплено соответствующими экономическими показателями, а их нет. У Татарстана они есть, но он вдруг оказывается за пределами первой десятки. Это могут быть только субъективные причины. Где-то кто-то что-то недопонял, недоулыбнулся, неправильно кого-то из Минэкономразвития разместил, в чем-то не нашли общего языка. Вы не поверите, но это очень серьезный фактор, который влияет на распределение мест. К счастью, руководство страны смотрит не на распределение регионов в подобных рейтингах, а на реальные дела, реальные экономические показатели, а они у Татарстана существенно лучше, нежели у тех, кто оказался выше него. Я вообще не понимаю, зачем этот рейтинг делается. Справочно? Не знаю, может, футбольный «Рубин», хоккейный «Ак Барс» или волейбольный «Зенит» обидели ЦСКА, за который болеет Орешкин? — иронизирует эксперт.

«Любой рейтинг субъективен»

По мнению доцента кафедры экономики УГНТУ (Уфа) Рустема Шайахметова, любой рейтинг субъективен и относиться к нему следует соответственно.

— Любой рейтинг субъективен. Конкретно этот я пока не видел, но, вполне возможно, что изменилась методика определения тех или иных показателей, поэтому и произошло падение Татарстана. Допускаю, что представитель Минэкономики РТ прав, полагая, что на ситуацию повлияла методология. Но утверждать не могу, поскольку ни рейтинг, ни его методологию пока не видел, — отметил Шайахметов. — Что касается улучшения позиции Башкортостана (соседняя республика в рейтинге поднялась с седьмого на четвертое место, — прим. ред.), то в этом регионе с приходом нового руководителя принято много мер по улучшению экономической ситуации. С самого верха дана команда привлекать инвесторов в муниципалитеты, и эта команда выполняется, причем новый глава жестко это контролирует. Регулярные инвест-часы, которые он проводит, позволили многим субъектам бизнеса обойти административные барьеры, которые ранее выстраивались. То есть не исключаю, что в случае с Башкортостаном улучшение положения в рейтинге оправдано. Это не говорит о том, что у нас все хорошо, но есть изменения к лучшему. Тем более пост премьера занял человек из бизнеса, который знает проблемные точки бизнеса и может эффективно над этим работать. В качестве недостатка назову тот факт, что управление регионом осуществляется в ручном режиме, а нужно создавать систему.

Как бы то ни было, столь жесткое падение в федеральном рейтинге — удобный момент и повод для руководства республики обратить внимание на совершенствование конкурентных процедур. И вопрос должен быть адресован не столько Минэкономики, сколько Татарстанскому УФАС России. Чтобы государственные и крупные корпоративные заказы доставались не только одним и тем же «удащливым» предпринимателям, но и настоящему малому бизнесу. Тогда, возможно, не будет таких обидных поражений. А количество субъектов МСП если и будет снижаться, то хотя бы не столь стремительно, как в этом году. В августе ФНС проводила ежегодную чистку реестра СМП, удалив из него сведения о 10 тысячах (!) субъектов малого и среднего предпринимательства. Тогда как всего в республике таковых — примерно 156 тысяч...