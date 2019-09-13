Фарид Мухаметшин: «На конструктивную работу настраивайтесь, Миргалимов!»

Новый состав республиканского парламента приступит к работе 20 сентября

Последнее, итоговое заседание президиума Госсовета V созыва прошло сегодня в Казани. О результатах минувших выборов и о том, как независимые наблюдатели превзошли числом членов избирательных комиссий, когда приступит к работе обновленный и помолодевший состав законодательного органа республики, — в материале «Реального времени».

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Фарид Мухаметшин, открывая заседание, отметил, что выборы прошли «организованно и успешно», а явка в Татарстане (79,08%) оказалась «значительно выше, чем в среднем по стране». Тем временем «Единая Россия» сохранила, а КПРФ нарастила свое присутствие в республиканском парламенте, и при этом «произошло некоторое омоложение».



— Серьезно обогатился опыт общения с самими гражданами и союзническими организациями, — подчеркнул спикер Госсовета РТ. — В целом поступило порядка 8,5 тысячи обращений, идет работа над ними… Мы сформировали новый Госсовет, представительный.

По словам Шагиахметова, в избирательных комиссиях республики работали свыше 21 тысячи человек, однако их оказалось все же меньше, чем наблюдателей, которых набралось более 28 тысяч. Фото Максима Платонова

32 тысячи «мобильных» избирателей

С информацией республиканского Центризбиркома перед членами президиума выступил председатель комиссии Мидхат Шагиахметов. Он напомнил итоги голосования: «Единая Россия» — 72,43%, КПРФ — 10,74%, «Справедливая Россия» — 3,96%, ЛДПР — 3,79%, «Коммунисты России» — 3,65%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 2,47%, «Партия Роста» — 1,82%.

По словам Шагиахметова, в избирательных комиссиях республики работали свыше 21 тысячи человек, однако их оказалось все же меньше, чем наблюдателей, которых набралось более 28 тысяч.

— Значительное количество наблюдателей с совещательным правом голоса приехало из Удмуртии, Кировской области, Чувашии, Марий Эл и Ульяновска.

Председатель ЦИК сообщил, что из 2610589 избирателей, принявших участие в голосовании, 32078 воспользовались системой «Мобильный избиратель», и отметил, что этот новый механизм «востребован и удобен».

Глава коммунистов пояснил, почему, по его мнению, избирательная комиссия «не совсем выполнила свои функции», вкратце повторив многократно высказывавшуюся критику в адрес единороссов. Фото Максима Платонова

«Дайте слово или сдам мандат»

По итогам выборов захотел высказаться и руководитель татарстанского рескома КПРФ Хафиз Миргалимов, однако Фарид Мухаметшин попытался его остановить:

— Хафиз Гаязович, ты уже высказался. Не надо… Мы не обсуждаем этот вопрос. Имеете право на фракции обсудить — и доложите на Госсовете этот вопрос.

Однако тот продолжал настаивать, и спикер парламента привел новые доводы:

— Народ проголосовал. Вы подписали, все…

— С особым мнением!

— А мы не знаем, что ли особое мнение ваше? На конструктивную работу настраивайтесь, Миргалимов!

— Я склонен даже сдать мандат! — пустил в ход самый веский довод коммунист.

— Ну это ваше право. Я бы не хотел обсуждения. А что тут обсуждать? — заметил Мухаметшин, но все же сдался и дал Миргалимову на выступление пять минут, попросив «не уподобляться тем коллегам, которые не умеют проигрывать», и напомнив, что коммунисты «улучшили свои показатели».

И глава коммунистов пояснил, почему, по его мнению, избирательная комиссия «не совсем выполнила свои функции», вкратце повторив многократно высказывавшуюся критику в адрес единороссов.

Участники назначили день первого совещания представителей депутатов Госсовета нового созыва — 18 сентября, день первого заседания Госсовета — 20 сентября, и утвердили его повестку. Фото Максима Платонова

К работе приступить!

Заключительная часть последнего заседания Госсовета оказалась короткой. Участники назначили день первого совещания представителей депутатов Госсовета нового созыва — 18 сентября, день первого заседания Госсовета — 20 сентября, и утвердили его повестку, которая традиционно будет посвящена избранию руководящих органов республиканского парламента, образованию комитетов, комиссий и выбору их председателей.

Также было принято решение об организации прямой теле- и радиотрансляции первого заседания Государственного совета Республики Татарстан шестого созыва.