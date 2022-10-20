Татарстанская компания закупит четыре самолета Ту-214 у Казанского авиазавода

Заказчиком строительства гражданских самолетов Ту-214 выступит Татарстан. Республиканская компания готовится заказать 4 пассажирских самолета на «Казанском авиазаводе имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»)», сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на заседании Госсовета Татарстана.

Депутат республиканского парламента, Ильшат Аминов спросил, когда же появится федеральный заказчик программы строительства Ту-214, так как ее постоянно спасает республика. В какие сроки будет сдана авиатехника и кто ее получит, глава Минэкономики Татарстана не стал говорить.

Скорее всего, Татарстан выступит стартовым заказчиком, но официального подтверждения этому пока нет.

— Перед предприятием стоит задача выйти на серийный выпуск гражданских самолетов Ту-214 — до 20 самолетов в год. Уже подписан контракт на 4 самолета с республиканским заказчиком, — сообщил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, недавно на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко сообщил, что в 2023—2030 годах авиазавод должен изготовить 115 Ту-214: в 2023 году — 3, в 2024 году — 7, в 2025 году — 10, в 2026 году — 15, в 2027-2030 годах — по 20.

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Луиза Игнатьева