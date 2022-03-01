Эхо Донбасса: как в Татарстане справляются с санкциями Запада

Предприятия республики выстраивают стратегию импортозамещения, а туристы ждут помощи в возвращении на родину

Фото: Максим Платонов

В понедельник татарстанские предприятия продемонстрировали готовность противостоять санкционным мерам Евросоюза, а Казань приготовила 350 мест в санатории «Ливадия и гостинице «Кварт» для размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Местные рестораторы и дорожные строители столкнулись с подорожанием сырья и стройматериалов, но если первые уже нашли других поставщиков, то вторые — уверяют, что рост цен пока незначителен. Подробности — в материале «Реального времени».

«Ищем варианты решения поставки запасных частей»



Утро понедельника принесло новые санкции Евросоюза: ЕС потребовал, чтобы российские авиакомпании в течение месяца вернули все воздушные суда, находящиеся в лизинге, запретил поставки в Россию европейских самолетов Airbus и комплектующих к ним. Под запрет также попали страховка и ремонт самолетов, которыми российские компании владеют.

Это напрямую касается и татарстанских авиаперевозчиков. Как сообщили «Реальному времени» в АО «ЮВТ АЭРО» в компании сейчас несколько лизинговых иностранных самолетов, и хотя санкции пока не затронули сами лайнеры, возник вопрос по комплектующим для них в случае ремонта:

— На сегодняшний день флот авиакомпании «ЮВТ АЭРО» насчитывает семь канадских самолетов Bombardier CRJ 200, один самолет Bombardier Challenger 604 и два вертолета Bell-429. Лизингодатель не накладывал санкций на самолеты. Авиакомпания ищет варианты решения поставки запасных частей. Этот вопрос будет решаться исходя из текущей ситуации.

В «ЮВТ АЭРО» сейчас несколько лизинговых иностранных самолетов, и хотя санкции пока не затронули сами лайнеры, возник вопрос по комплектующим. Фото: Максим Платонов

С воскресенья начались задержания самолетов российских компаний. Из Мехико не смог вылететь самолет в авиакомпании Nordwind Airlines Boeing 777-300ER — его страховка была аннулирована, сам борт задержан с целью передачи лизингодателю. Из Турции не смог вернуться в Минводы Boeing 737, находящийся в лизинге у авиакомпании «Победа»: воздушное судно арестовали в Стамбуле по требованию ирландского лизингодателя.

«ЮВТ АЭРО» задержания самолетов не грозят — компания, хотя и заявляла несколько лет назад о притязаниях на международные перевозки, работает на внутренних рейсах, исключение — один субсидированный рейс в Ереван.

Туристы ждут возвращения домой

В связи с закрытием воздушного пространства Евросоюза для российских самолетов остро встал вопрос о возвращении застрявших за рубежом туристов, в том числе из Татарстана. Но точной информации о количестве и местонахождении наших путешественников в Госкомитете РТ по туризму нет.

Ростуризм и Росавиация накануне сделали заявление, что списки нуждающихся в перемещении на родину пока не сформированы, но «работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется, и после уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график». Находящимся за рубежом гражданам России рекомендовано «держать связь с туроператором или перевозчиком, и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник». Также им предложено звонить на горячие линии МИД России и Ростуризма, писать на специальную почту МИД.

Однако россияне пожаловались, что приложение «Зарубежный помощник» не работает, а на горячие линии очень трудно дозвониться.

Ростуризм и Росавиация накануне сделали заявление, что списки нуждающихся в перемещении на родину пока не сформированы. Фото: Максим Платонов

КАМАЗ: «Приостановка сотрудничества — не наше решение»

«КАМАЗ», Казанский вертолетный завод, ПАО «Туполев», в который входят КАПО им. Горбунова и АО «КАПО-Композит» попали в санкционный список Евросоюза. Этим предприятиям ограничивается не только доступ к рынку, но и к новым технологиям.

В понедельник газета Handelsblatt сообщила, что Daimler Truck (которой, по данным открытых источников, принадлежат 15% акций «КАМАЗа») приостанавливает все сотрудничество с «КАМАЗом».

— Мы работаем в обычном режиме, — прокомментировали это известие «Реальному времени» в пресс-службе ПАО «КАМАЗ». — Никаких изменений в работе предприятия нет. Что касается приостановки сотрудничества — без комментариев. Это не наше решение.

Тем временем гендиректор предприятия Сергей Когогин объявил, что, несмотря на санкции, обязательства перед поставщиками будут выполняться, а сотрудники не пострадают, поскольку за последние годы на предприятии проведена масштабная реорганизация, обновлен модельный ряд и предприняты другие меры, направленные на устранение и смягчение влияния ограничений.

Сергей Когогин объявил, что, несмотря на санкции, обязательства перед поставщиками будут выполняться. Фото: tatarstan.ru

— В истории нашей легендарной компании уже случались испытания, которые мы с честью преодолели. Могу вас заверить, что и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив, — заявил он сотрудникам.

Отказываются пока от комментариев по вопросам, связанным с санкциями, и на Казанском вертолетном заводе. Но неофициально «Реальному времени» дали понять, что предприятие работает как обычно.

Хранят молчание и представители «Туполева», ранее же компания на вопросы журналистов о санкциях в компании отвечали, что такие меры «всегда контрпродуктивны, в том числе, для тех, кто их поддерживает».

А может, будем строить экономику по плану?

Введение новых санкций заставило татарстанских предпринимателей вновь обратиться к обсуждению стратегических планов импортозамещения, рассчитанных на длительную перспективу. В частности, глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев заявил «Реальному времени», что пока резиденты зоны заняли наблюдательную позицию и выжидают, но дал понять, что готов к любому повороту событий и напомнил, как в 2014 году после отказа немецкого нефтехимического концерна BASF от реализации в ОЭЗ проекта по выпуску средств защиты, нишу занял российский холдинг «Август».

Шагивалеев подчеркнул: курс на импортозамещение ОЭЗ «Алабуга» взяла давно, однако определиться в первую очередь необходимо со стратегией:

— Надо решить — строим ли мы четко рыночную экономику, а если строим четко плановую экономику, то давайте плановую экономику. Тогда надо полностью перестроить систему финансирования промышленности, то о чем мы говорили много-много-много лет. Страна должна начать финансировать свою собственную промышленность без оглядки на то, что скажет Fitch и Moody's. (Ранее международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения в связи со спецоперацией в Донбассе).

Шагивалеев подчеркнул: курс на импортозамещение ОЭЗ «Алабуга» взяла давно, однако определиться в первую очередь необходимо со стратегией. Фото: Максим Платонов

«Столкнулись с паникой поставщиков»

Тем временем определенные трудности возникли у татарстанских владельцев заведений общепита. Соучредитель казанского ресторана вьетнамской кухни Cho Pho Bo Сергей Матюшенко сообщил «Реальному времени», что уже столкнулся с «паникой некоторых поставщиков, заверяющих, что поднимут цены на 20-30 процентов».

— Есть адекватные, которые предупредили, что ожидается повышение на 2-5 процентов, — заметил он. — Кто-то сказал, что цены не изменятся. Конечно, мы ожидаем рост цен, длительные задержки в поставках некоторых импортных товаров и другие неприятные моменты. Но сейчас главное для нас — скорейшее разрешение этой глобальной ситуации, — подчеркивает Матюшенко.

Поддержать ресторанный бизнес в этой ситуации помогут «антиковидные меры» республиканского правительства, а именно решение Минэкономики РТ продлить до конца 2022 года программу субсидирования затрат для предприятий из сферы общественного питания, связанных с оплатой услуг по доставке еды.

Она реализуется с середины 2020 в рамках мер поддержки бизнеса в период распространения пандемии COVID-19 и за два года более 200 предпринимателей получили по ней 76 млн рублей.

Поддержать ресторанный бизнес в этой ситуации помогут «антиковидные меры» республиканского правительства. Фото: Максим Платонов

Подорожание будет, но незначительное

Удорожание строительства строящейся платной автодороги М-12 Москва — Казань в связи с санкциями против России прогнозирует «Автодор». Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко сообщил накануне, что строительство трассы может подорожать на фоне вызванных событиями на Донбассе изменений валютного курса, но незначительно.

Свою уверенность в том, что санкции не окажут серьезного влияния на стоимость проекта, он объяснил тем, что зарубежные поставки для стройки осуществлялись в ее начале, при курсе доллара около 70 рублей, а зарубежные поставки составляют всего 5 процентов от всех объемов.

Игрок отправится, контракт останется

Не санкциями, а тревогой за собственную безопасность объяснили зарубежные игроки казанского УНИКСа желание покинуть Россию. Первым «эвакуировался» из страны американский баскетболист Джаррелл Брэнтли, сейчас его примеру хочет последовать итальянец Марко Списсу. Причем, разрыв контракта Списсу пока не обсуждается.

Покинуть Россию и отменить запланированные в нее поездки своим гражданам рекомендовал МИД Италии — в связи с закрытием авиасообщения между Россией и ЕС.

Тем временем Совет баскетбольной Евролиги приостановил участие российских команд в турнире на неопределенный срок — в том числе и казанского УНИКСа.



— Евролига вернется к этому вопросу, когда, вызванная конфликтом России и Украины ситуация в мире улучшится, — сообщили в организации.



Совет баскетбольной Евролиги приостановил участие российских команд в турнире на неопределенный срок — в том числе и казанского УНИКСа. Фото unics.ru

В ожидании нового раунда

Накануне вечером в Гомельской области на территории Белоруссии завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной, которые начались на сутки позже намеченного из-за опоздания украинской делегации. Встреча стартовала в 14:00 по московскому времени и завершилась спустя пять с небольшим часов. Она включала в себе три раунда.



Причем это не конец обсуждения ситуации. Впереди еще один раунд российского-украинских переговоров, местом проведения для которого стороны выбрали польско-белорусскую границу, сообщил глава делегации России, помощник президента страны Владимир Мединский. Она запланирована на ближайшие дни. Точная дата не называется.



— Закончились переговоры с украинской стороной, которые длились около пяти часов. За это время мы подробно прошли все пункты повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе, есть соответствующая договоренность. До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций, проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны, — прокомментировал итоги сегодняшней встречи Мединский.

Впереди еще один раунд российского-украинских переговоров, сообщил глава делегации России Владимир Мединский. Фото belta.by

Еще один член российской делегации, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что стороны переговоров обсудили прекращение огня, демилитаризацию и «другие вопросы, стоящие сегодня на повестке дня».

— Но давайте сейчас не будем обсуждать конкретные итоги, сторонам нужно проконсультироваться в столицах, могу сказать, что обсуждение было самым детальным, работали больше пяти часов. Теперь нужно проконсультироваться в Москве и в Киеве. Важно, что стороны друг друга слышат. Это главнейший итог сегодняшних переговоров, та фундаментная плита, без которой говорить о том, что данный формат состоялся, было бы невозможно, но формат состоялся. Не за горами второй раунд. Действительно, сейчас каждый день имеет важнейшее значение, поэтому находимся в контакте с украинской делегацией в нашем переговорном формате. Отработаем с нашим руководством даже не завтра, а сегодня ночью, по возращению в Москву и будем готовы, если к этому будет готовность со стороны Киева продолжить работу в данном формате. От себя лично выражу надежду на то, что этот формат окажется эффективным, — заявил Слуцкий.

Дала комментарий по итогам переговорам и другая их сторона:

— Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны опередили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации логистических решений, стороны уезжают на консультации в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых этим темы получат уже конкретную практику развития, — рассказал журналистам после переговоров советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Дала комментарий по итогам переговорам и другая их сторона. Фото belta.by

Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слабо верит в успех переговоров. Тем не менее, по его словам, нужно попробовать. Он считает, что это шанс, хоть и маленький. В тоже время российский лидер Владимир Путин уже неоднократно говорил, что Россия всегда готова к диалогу с Украиной, открыта для переговоров. По его словам, урегулирование ситуации возможно при трех условиях: первое — при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, второе — при признании российского суверенитета над Крымом, третье — с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.

