В Татарстане почти за полмиллиона изучат общественное мнение об уровне коррупции

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане проведут научное исследование, изучив общественное мнение «на предмет оценки уровня коррупции» в республике и об эффективности принимаемых антикоррупционных мер. На эти цели потратят 470 тысяч рублей из республиканского бюджета.

Опрос проведут среди 3 240 татарстанцев во всех муниципальных образованиях региона. Респондентами смогут быть совершеннолетние граждане, проживающие на территории республики более 2 лет.



Собирать первичную социологическую информацию исполнитель будет при прямом формализованном интервью по месту жительства респондента. От него требуется заполнять анкеты — вносить в них ответы на все вопросы. В одном домохозяйстве допускается опрос только одного человека.

Контракт на проведение научного исследования Министерство экономики Татарстана заключило с московским ООО «Ас-Холдинг». Его стоимость оказалась в 2,1 раза меньше начальной цены, составлявшей 997 тысяч рублей, подсчитало «Реальное время».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Контракт действует до 31 декабря 2023 года. На выполнение научного исследования Минэкономики Татарстана отвело подрядчику 31 календарный день.

Напомним, по данным Генеральной прокуратуры России, в Татарстане в 2022 году зарегистрировали 286 случаев дачи взятки. За 10 лет их количество выросло в пять раз. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина