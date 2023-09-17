В Татарстане почти за полмиллиона изучат общественное мнение об уровне коррупции
В Татарстане проведут научное исследование, изучив общественное мнение «на предмет оценки уровня коррупции» в республике и об эффективности принимаемых антикоррупционных мер. На эти цели потратят 470 тысяч рублей из республиканского бюджета.
Опрос проведут среди 3 240 татарстанцев во всех муниципальных образованиях региона. Респондентами смогут быть совершеннолетние граждане, проживающие на территории республики более 2 лет.
Собирать первичную социологическую информацию исполнитель будет при прямом формализованном интервью по месту жительства респондента. От него требуется заполнять анкеты — вносить в них ответы на все вопросы. В одном домохозяйстве допускается опрос только одного человека.
Контракт на проведение научного исследования Министерство экономики Татарстана заключило с московским ООО «Ас-Холдинг». Его стоимость оказалась в 2,1 раза меньше начальной цены, составлявшей 997 тысяч рублей, подсчитало «Реальное время».
Контракт действует до 31 декабря 2023 года. На выполнение научного исследования Минэкономики Татарстана отвело подрядчику 31 календарный день.
Напомним, по данным Генеральной прокуратуры России, в Татарстане в 2022 году зарегистрировали 286 случаев дачи взятки. За 10 лет их количество выросло в пять раз. Подробнее — в материале «Реального времени».
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