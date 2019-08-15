Список персон

Шагиахметов Мидхат Рафкатович

Шагиахметов Мидхат Рафкатович Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 5 ноября 1969 года в Казани.

Образование:

1991 — Казанский финансово-экономический институт, «Экономическое и социальное планирование»

Ученая степень: доктор экономических наук

Трудовая деятельность:

1986 — 1989 — заливщик катка службы механизации и трансформации Дворца спорта Казани

1989 — 1990 — налоговый ревизор-инспектор, налоговый ревизор 1 категории Советского райфинотдела Казани

1990 — 1993 — государственный налоговый инспектор, старший государственный налоговый инспектор отдела налогооблажения прибыли (дохода) кооперативных и общественных организаций государственной налоговой инспекции Советского района Казани

1993 — 1994 — старший государственный налоговой инспектор отдела налогооблажения прибыли кооперативных и общественных организаций государственной налоговой инспекции Казани

1994 — 1996 — начальник отдела налогооблажения прибыли юридических лиц государственной налоговой инспекции по Московскому району Казани

1996 — 1997 — заместитель главы Администрации Московского района Казани

1997 — 1998 — заместитель председателя, первый заместитель председателя Госкомитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом

1998 — 1999 — заместитель начальника, заместитель Руководителя государственной налоговой инспекции по Республике Татарстан

1999 — 2005 — заместитель Руководителя Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Республике Татарстан

2005 — 2007 — заместитель Руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан

2007 — 2009 — руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан

2009 — 2010 — помощник Премьер–министра Республики Татарстан

2010 — 2010 — помощник Президента Республики Татарстан

2010 — 2014 — министр экономики Республики Татарстан

2014 — 2017 — заместитель начальника Волго-Вятского главного управления — управляющий Отделением Национального банка по Республике Татарстан

С сентября 2017 года — председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Казань, ул. Батурина, д. 7б
  • Телефон: (843) 292-84-33
  • Email: cik.rt@tatar.ru
  • Сайт: izbirkom.tatarstan.ru, tatarstan.izbirkom.ru

Дата последнего обновления: 15.08.2019

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