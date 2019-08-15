Шагиахметов Мидхат Рафкатович
Общая информация
Родился 5 ноября 1969 года в Казани.
Образование:
1991 — Казанский финансово-экономический институт, «Экономическое и социальное планирование»
Ученая степень: доктор экономических наук
Трудовая деятельность:
1986 — 1989 — заливщик катка службы механизации и трансформации Дворца спорта Казани
1989 — 1990 — налоговый ревизор-инспектор, налоговый ревизор 1 категории Советского райфинотдела Казани
1990 — 1993 — государственный налоговый инспектор, старший государственный налоговый инспектор отдела налогооблажения прибыли (дохода) кооперативных и общественных организаций государственной налоговой инспекции Советского района Казани
1993 — 1994 — старший государственный налоговой инспектор отдела налогооблажения прибыли кооперативных и общественных организаций государственной налоговой инспекции Казани
1994 — 1996 — начальник отдела налогооблажения прибыли юридических лиц государственной налоговой инспекции по Московскому району Казани
1996 — 1997 — заместитель главы Администрации Московского района Казани
1997 — 1998 — заместитель председателя, первый заместитель председателя Госкомитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом
1998 — 1999 — заместитель начальника, заместитель Руководителя государственной налоговой инспекции по Республике Татарстан
1999 — 2005 — заместитель Руководителя Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Республике Татарстан
2005 — 2007 — заместитель Руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
2007 — 2009 — руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
2009 — 2010 — помощник Премьер–министра Республики Татарстан
2010 — 2010 — помощник Президента Республики Татарстан
2010 — 2014 — министр экономики Республики Татарстан
2014 — 2017 — заместитель начальника Волго-Вятского главного управления — управляющий Отделением Национального банка по Республике Татарстан
С сентября 2017 года — председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Казань, ул. Батурина, д. 7б
- Телефон: (843) 292-84-33
- Email: cik.rt@tatar.ru
- Сайт: izbirkom.tatarstan.ru, tatarstan.izbirkom.ru
Дата последнего обновления: 15.08.2019