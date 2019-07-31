С августа регионы РФ смогут отслеживать социально-значимые нацпроекты

С 1 августа у регионов России будет доступ к системе мониторинга, с помощью которого они смогут отслеживать выполнение четырех социально-значимых национальных проектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука».

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ, федеральная система создана для контроля за реализацией нацпроектов. Новшество позволит осуществлять детальный анализ и контролировать их реализацию. Сейчас наблюдение осуществляется в рамках ГИС « Электронный бюджет».

Ранее сообщалось, что в Татарстане бюджет национального проекта «Здравоохранение» увеличен до 7 млрд рублей.