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С августа регионы РФ смогут отслеживать социально-значимые нацпроекты

11:57, 31.07.2019 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
С августа регионы РФ смогут отслеживать социально-значимые нацпроекты
Фото: realnoevremya.ru

С 1 августа у регионов России будет доступ к системе мониторинга, с помощью которого они смогут отслеживать выполнение четырех социально-значимых национальных проектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука».

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ, федеральная система создана для контроля за реализацией нацпроектов. Новшество позволит осуществлять детальный анализ и контролировать их реализацию. Сейчас наблюдение осуществляется в рамках ГИС « Электронный бюджет».

Ранее сообщалось, что в Татарстане бюджет национального проекта «Здравоохранение» увеличен до 7 млрд рублей.

ЭкономикаОбщество Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 12:18
    кто сможет мониторить? каждый житель?
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