В Татарстане выдали первый микрозайм на 2,2 млн пострадавшему от атак БПЛА селлеру

Почему неизвестно, сколько татарстанских продавцов маркетплейсов получили налоговую поддержку после атак БПЛА

Фото: Реальное время

Первую заявку на микрозайм от пострадавшего от атак БПЛА селлера одобрил вчера Фонд поддержки предпринимательства РТ, сообщила журналистам заместитель гендиректора фонда Линара Бурханова на пресс-конференции «Действующие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства РТ». Как выяснило «Реальное время», сумма займа составила 2,2 млн рублей. А замминистра экономики РТ, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова сообщила, что в ближайшее время меры поддержки регионального уровня будут расширены и продавцы, лишившиеся товара на складах Ozon, получат право на льготный займ под 8%, как и селлеры Wildberries. Подробности читайте в нашем материале.

Региональная поддержка пострадавшего бизнеса не бесплатна

О льготных кредитах, лизинге и других «платных» мерах поддержки бизнеса в Татарстане рассказали участники пресс-конференции, тема которой изначально звучала как «Меры поддержки пострадавших продавцов маркетплейсов», однако в окончательном варианте была сформулирована как «Действующие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства РТ» — уже без прямой привязки к атакам БПЛА.

О льготных кредитах, лизинге и других «платных» мерах поддержки бизнеса в Татарстане рассказали участники пресс-конференции, тема которой изначально звучала как «Меры поддержки пострадавших продавцов маркетплейсов» Инна Серова / realnoevremya.ru

Первый замминистра экономики РТ, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова прежде всего подчеркнула, что более 180 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса являются одним из ключевых элементов обеспечения экономической стабильности региона и обеспечивают занятость более чем 42% населения республики.

— Количество вновь созданных за 9 месяцев предприятий составило 24,7 тысячи, — сообщила она. — Сегодня для малого и среднего бизнеса Республики Татарстан используется ряд финансовых и нефинансовых инструментов поддержки как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств бюджета Республики Татарстан. С начала текущего года меры поддержки получили порядка 2,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму более 51 миллиарда рублей.

Она перечислила основные региональные меры поддержки бизнеса:

льготные микрозаймы до 5 миллионов рублей для приоритетных отраслей, начинающих предпринимателей и отдельных категорий бизнеса;

партнерские формы финансирования — «Мурабаха — Содействие», «Каод хасан — Развитие экспорта», «Иджара — Развитие производства»;

лизинговая поддержка — льготное финансирование технологического оборудования, автотранспорта и спецтехники на суммы до 40 млн рублей;

поручительство Гарантийного фонда республики до 70% от величины займов, которое помогает предпринимателям привлечь банковское финансирование при недостаточном залоговом обеспечении;

услуги центра «Мой бизнес» по маркетингу, сертификации продукции, участию в выставках, обучению, оказывает помощь с маркировкой «Честный знак»;

услуги Центра поддержки экспорта, который сопровождает экспортно-ориентированный бизнес — помогает в поиске покупателей, поддерживает участие в международных выставках, софинансирует сертификацию продукции и логистику.

Также Кондратова указала, что предпринимателям доступно льготное кредитование в рамках программы Корпорации МСП на федеральном уровне, гранты и субсидии по отраслевым направлениям.

«Меры применяются автоматически»

— Уважаемые коллеги, в результате атак беспилотных летательных аппаратов на логистические субъекты в июле — августе 2026 года ряд предприятий, осуществляющих деятельность через маркетплейсы, понесли значительный ущерб, — напомнила Кондратова. — Правительством России 25 августа принято постановление, предусматривающее налоговые послабления для пострадавших предпринимателей. Право на меры поддержки имеющихся и имеющих действующий договор с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ» и соответствующие одному из двух критериев: расчетная сумма полученного ущерба превышает 5%, учитываемых при налогообложении доходов за 2025 год, либо лицо, которое понесло ущерб, зарегистрировано, начиная с 1 декабря 2025 года (для данной категории пороговое значение суммы не предполагается).

«Правительством России 25 августа принято постановление, предусматривающее налоговые послабления для пострадавших предпринимателей» Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Налоговые меры поддержки состоят из четырех блоков, уточнила она:

продление срока уплата налогов на 12 месяцев;

рассрочка платежа на 12 месяцев (для налогов при УСН и налогов на профессиональный доход предусмотрена только отсрочка);

приостановление выездных проверок и вынесения решений о проведении до 31 декабря 2026 года;

продление на 6 месяцев предельных сроков направления требований об оплате налоговой задолженности и вынесения решений о взыскании.

— Меры применяются автоматически, решения налоговыми органами и органами страховщика не выносятся, — добавила она. — Проценты при предоставлении мер поддержки не начисляются.

Когда анализ не представляется возможным

На вопрос «Реального времени» о количестве предпринимателей, чье имущество пострадало от атак БПЛА на склады маркетплейсов, и о том, сколько из них уже воспользовались мерами налоговой поддержки, взялся ответить замдиректора Департамента развития предпринимательства Минэкономики РТ Эмиль Хисматов, но цифр он назвать не смог.

— Мы не видим эту цифру, мы не видим заявления, которые касаются именно налогового режима, — пояснил он. — Это специальная программа, которая позволяет работать именно в таком формате.

Он указал, что программа работает практически во всех областях экономики в автоматическом режиме: Wildberries передает данные о потерях напрямую в налоговую, и та предоставляет селлерам поддержку без запроса с их стороны. Попыток выяснить количество селлеров из РТ, попавших в число счастливчиков, и проанализировать, насколько эффективно работает эта программа именно с татарстанскими селлерами, республиканское Минэкономики не предпринимало.

— А в случае с нашими программами, каждый предприниматель, если он заинтересован в получении поддержки, он может заявиться с предоставлением соответствующих справок, — добавил он. — По факту поступивших обращений мы можем предоставить сведения о количестве получателей мер поддержки.

Попыток выяснить количество селлеров из РТ, попавших в число счастливчиков, и проанализировать, насколько эффективно работает эта программа именно с татарстанскими селлерами, республиканское Минэкономики не предпринимало Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Может быть, есть какая-то статистика по другим мерам поддержки, о которых здесь говорилось? — уточнило издание. — Кто за ними обращался, в каком количестве выданы или не выданы микрозаймы, кредиты и так далее?

Хисматов ответил, что поддержку почти на 210 млрд рублей в этом году получили более 6 тыс. татарстанских предпринимателей — на 10% больше, чем в 2025-м, а количество поставщиков маркетплейсов выросло по отношению к прошлому году на 61%.

Продукцию участников СВО отрекламируют на «Авито»

Первый заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства РТ Линара Бурханова рассказала журналистам, что первую заявку на микрозайм от пострадавшего от атак БПЛА селлера Фонд поддержки предпринимательства РТ одобрил буквально в день пресс-конференции. А отвечая «Реальному времени» на вопросы после мероприятия, уточнила сумму одобренного займа — 2,2 млн рублей.

Отвечая «Реальному времени», Линара Бурханова уточнила сумму одобренного займа — 2,2 млн рублей Инна Серова / realnoevremya.ru

Помня, что сами селлеры прямо признавали, что некоторые косвенные меры поддержки вроде организации выставок и реклама их продукции им не требуются, поскольку продукции для продажи у них в настоящий момент просто нет, «Реальное время» задало Бурхановой вопрос, как часто и многие ли из них обращаются сейчас за помощью в продвижении товаров.

— Если говорить про выставки, то очень часто! — ответила Бурханова. — Точную цифру назвать не могу, но больше ста таких обращений от предпринимателей у нас в этом году поступило. Поскольку бюджет ограничен, мы не можем помочь всем, но стараемся идти навстречу, делаем коллективные стенды, поэтому они вмещают не одного субъекта МСП, а минимум пять. Заявки на рекламу мы только-только начинаем сейчас принимать, поэтому статистики на сегодня у нас нет, но если ориентироваться на предыдущие годы, то эта услуга была всегда самой востребованной, потому что предпринимателям нужна промопродукция, и это существенная статья экономии для них.

Она добавила, что Фонд сейчас запускает такую же услугу для предпринимателей —участников СВО, причем с учетом специфики их предприятий, для которых стандартные инструменты — контекстная и таргетная реклама — «не совсем то, что нужно»:

— Они говорят: «Да мне бы на «Авито» продать свою услугу», — и мы сейчас для них разрабатываем пакет по рекламе на «Авито». И я думаю, что в итоге у нас будет хорошая цифра именно по участникам СВО.



