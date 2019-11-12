«Компании оставляют интернет-магазины как витрину и уходят на маркетплейсы»

Онлайн-ретейлеры Wildberries и Ozon готовы запустить на свои площадки самозанятых

Фото: Максим Платонов

Руководители онлайн-гипермаркетов Wildberries и Ozon провели встречу с татарстанскими предпринимателями, в рамках которой рассказали о возможностях размещения товаров местных производителей на своих площадках и преимуществах работы с маркетплейсами перед развитием собственного интернет-магазина. Помимо этого, спикеры порассуждали о том, возможен ли современный бизнес без электронной коммерции, а также поделились планами по запуску новых услуг и проектов: к примеру, Ozon со следующего года планирует продавать логистику отдельно от маркетплейса. Подробности — в материале «Реального времени».

«Один из главных каналов сбыта сейчас — это интернет-торговля»

Бизнес-сессия с участием основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук и генерального директора группы компаний Ozon Александра Шульгина была организована Министерством экономики и Фондом поддержки предпринимательства Татарстана.

— Когда мы проводили аналитику в своем министерстве, мы увидели следующие цифры: рынок интернет-торговли оценивается в 1,7% в России, по тем же данным, в Татарстане он занимает 1,3%. Вот такой перекос и это действительно очень странно, поскольку транспортная и логистическая инфраструктуры в республике развиты, по широкополосному доступу в интернете абонентов больше, чем жителей в РТ, а экономика Татарстана является четвертой-пятой по всей стране, — открыл обсуждение министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. — Мы спрашиваем местный бизнес о том, в чем может быть дело, и довольно часто слышим такую фразу: «Нужен сбыт». Если 10 лет назад мы ставили перед собой задачу, что нужно научиться что-то производить, то сейчас этого недостаточно. Один из главных каналов, который сейчас наращивает обороты — это, конечно же, интернет-торговля.

Развивая тему, глава ведомства сообщил присутствующим о том, что буквально за несколько часов до встречи был заложен первый камень по строительству сразу двух новых оптово-распределительных центров компаний Ozon и Wildberries.

Группа компаний Ozon намерена реализовать инвестиционный проект по строительству логистического центра площадью 38 тыс. квадратных метров (площадь первой очереди объекта) на территории в 10,5 га. Объем привлеченных инвестиций превысит 2 млрд рублей. Распределительный центр оператора онлайн-торговли откроется в III квартале 2020 года, проект позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест. В этом же году еще один логистический хаб площадью 100 тыс. квадратных метров будет открыт компанией Wildberries под Зеленодольском. Инвестиции проекта оцениваются в 5 млрд рублей. Социальный эффект от реализации проекта будет выражен в трудоустройстве более 5 тыс. человек.

Рынок интернет-торговли оценивается в 1,7% в России, по тем же данным, в Татарстане он занимает 1,3%, — открыл обсуждение Фарид Абдулганиев

— То, что две ведущие компании в электронной коммерции сегодня вместе заложили первый камень будущих распределительных центров — это большой показатель работы правительства и всей республиканской команды, — прокомментировал заявление Фарида Абдулганиева модератор встречи предприниматель Айдар Булатов.

«История с собственным интернет-магазином сейчас не «взлетает» вообще»

По мнению гендиректора группы компаний Ozon Александра Шульгина, «электронная коммерция — крайне перспективная отрасль, которая трансформирует всю экономику России» и открывает большие возможности для развития небольшого бизнеса.

— Только электронная коммерция может встать на бесконечную полку и донести свой продукт практически на равных условиях, конкурируя с глобальными брендами, — уверен спикер. — Что касается того, возможен ли бизнес без электронной торговли, то без этого, конечно, лучше не обходиться. Это безусловно дополнительный канал продажи и, самое главное, это прямой контакт с покупателем.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук выразила схожее мнение, заявив, что интернет-составляющая станет неотъемлемой частью бизнеса. Плюс, она дает возможность «продавать на миллионы, если у вас есть действительно интересный продукт». При этом предпринимательница усомнилась в эффективности развития собственных интернет-магазинов.

— История с собственным интернет-магазином сейчас не «взлетает» вообще, и даже такие гиганты, как Adidas или Mango, все равно приходят к тому, что им нужно работать с маркетплейсами как с площадками поскольку люди все равно предпочитают закупаться там, где больше брендов, где лучше выстроена логистика, где они фактически могут получить доступ к огромному торговому центру, не выходя из дома. Крупные компании и бренды оставляют свои интернет-магазины, буквально как витрину. С нами у них продажи в десятки раз больше, — заявила Бакальчук.

По мнению гендиректора группы компаний Ozon Александра Шульгина, «электронная коммерция — крайне перспективная отрасль, которая трансформирует всю экономику России»

В свою очередь, Александр Шульгин заметил, что в данном случае не стоит использовать «или- или», и предпринимателю стоит попробовать разные каналы продаж, а затем принять решение о том, что работает эффективнее.

Также участников бизнес-сессии интересовал порог входа на маркетплейсы и размер минимальных инвестиций. Последние, по словам гендиректора Wildberries, сопоставимы с затратами на «вход в любой магазин или рынок».

— Суммы, думаю, могут быть совсем небольшими. Мы сейчас как раз прорабатываем с несколькими банками систему кредитования, причем не ИП, а самозанятых, и там речь идет о совсем небольших суммах: 30—50 тыс рублей. Думаю, мы объявим о запуске программы в конце текущего или начале следующего года, — сообщила Бакальчук.

«Если у людей есть такая потребность, то почему бы и нет»

В рамках сессии довольно интересный вопрос поступил от «Нэфис Косметикс»: представителя компании интересовало, могут ли производители и предприниматели воспользоваться исключительно логистическими услугами площадок. Шульгин отметил, что в этом году — точно нет, однако «в следующем году такая возможность может появиться».

— Мы уже делаем подобные вещи, — подхватила Бакальчук. — В основном, когда у нас происходит что-то совместное: например, фонд «Вера» и другие фонды постоянно с нами так сотрудничают. Для них мы осуществляем логистику бесплатно. А по поводу того, чтобы продавать эти услуги — мы подумаем.

«Крупные компании и бренды оставляют свои интернет-магазины, буквально как витрину. С нами у них продажи в десятки раз больше», — заявила Бакальчук

Также в зале присутствовал татарстанский предприниматель, занимающийся индивидуальным пошивом обуви. Его интересовало, возможна ли продажа кастомизированных товаров на площадках маркетплейсов.

— Мы сейчас думаем над этим, но так, чтобы собирать заказ и потом шить, то пока до такого мы еще не дошли. Если говорить о мерках обуви или одежды, то пока получается, что для покупателя это будет небольшим ухудшением, потому что придется брать с него полную предоплату. Но, если у людей есть такая потребность, то почему бы и нет, — высказалась основательница Wildberries.

Также с вопросом к приглашенным спикерам обратился местный предприниматель, продающий саженцы: «Пять лет назад мы создали с женой сайт, и вы правильно сказали, что сейчас продвигать такие вещи самому сложно. Я всегда мечтал продавать наши саженцы — яблонь, груш, смородины и прочего — в Москву, но никак не получается. Рассматриваете ли вы такую категорию товаров для размещения у себя? Мы упакуем, привезем до Москвы, в общем, сделаем все, что требуется».

— У нас на маркетплейсе есть две модели. Первая — продажа с Ozon, что, конечно, лучше, потому что там будет быстрая доставка. Вторая — продажа от продавца: в данном случае более медленная доставка, но она не заставляет связывать ассортимент с тем, что есть на площадке. Такие вещи, как саженцы, мы еще не умеем возить, но, думаю, в течение 3-4 месяцев предоставим логистические опции практически для любых товаров, — пообещал Александр Шульгин.

В свою очередь, Татьяна Бакальчук предложила предпринимателю встретиться после сессии и детально обсудить заданный им вопрос.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов