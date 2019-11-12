«Компании оставляют интернет-магазины как витрину и уходят на маркетплейсы»
Онлайн-ретейлеры Wildberries и Ozon готовы запустить на свои площадки самозанятых
Руководители онлайн-гипермаркетов Wildberries и Ozon провели встречу с татарстанскими предпринимателями, в рамках которой рассказали о возможностях размещения товаров местных производителей на своих площадках и преимуществах работы с маркетплейсами перед развитием собственного интернет-магазина. Помимо этого, спикеры порассуждали о том, возможен ли современный бизнес без электронной коммерции, а также поделились планами по запуску новых услуг и проектов: к примеру, Ozon со следующего года планирует продавать логистику отдельно от маркетплейса. Подробности — в материале «Реального времени».
«Один из главных каналов сбыта сейчас — это интернет-торговля»
Бизнес-сессия с участием основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук и генерального директора группы компаний Ozon Александра Шульгина была организована Министерством экономики и Фондом поддержки предпринимательства Татарстана.
— Когда мы проводили аналитику в своем министерстве, мы увидели следующие цифры: рынок интернет-торговли оценивается в 1,7% в России, по тем же данным, в Татарстане он занимает 1,3%. Вот такой перекос и это действительно очень странно, поскольку транспортная и логистическая инфраструктуры в республике развиты, по широкополосному доступу в интернете абонентов больше, чем жителей в РТ, а экономика Татарстана является четвертой-пятой по всей стране, — открыл обсуждение министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. — Мы спрашиваем местный бизнес о том, в чем может быть дело, и довольно часто слышим такую фразу: «Нужен сбыт». Если 10 лет назад мы ставили перед собой задачу, что нужно научиться что-то производить, то сейчас этого недостаточно. Один из главных каналов, который сейчас наращивает обороты — это, конечно же, интернет-торговля.
Развивая тему, глава ведомства сообщил присутствующим о том, что буквально за несколько часов до встречи был заложен первый камень по строительству сразу двух новых оптово-распределительных центров компаний Ozon и Wildberries.
Группа компаний Ozon намерена реализовать инвестиционный проект по строительству логистического центра площадью 38 тыс. квадратных метров (площадь первой очереди объекта) на территории в 10,5 га. Объем привлеченных инвестиций превысит 2 млрд рублей. Распределительный центр оператора онлайн-торговли откроется в III квартале 2020 года, проект позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест. В этом же году еще один логистический хаб площадью 100 тыс. квадратных метров будет открыт компанией Wildberries под Зеленодольском. Инвестиции проекта оцениваются в 5 млрд рублей. Социальный эффект от реализации проекта будет выражен в трудоустройстве более 5 тыс. человек.
— То, что две ведущие компании в электронной коммерции сегодня вместе заложили первый камень будущих распределительных центров — это большой показатель работы правительства и всей республиканской команды, — прокомментировал заявление Фарида Абдулганиева модератор встречи предприниматель Айдар Булатов.
«История с собственным интернет-магазином сейчас не «взлетает» вообще»
По мнению гендиректора группы компаний Ozon Александра Шульгина, «электронная коммерция — крайне перспективная отрасль, которая трансформирует всю экономику России» и открывает большие возможности для развития небольшого бизнеса.
— Только электронная коммерция может встать на бесконечную полку и донести свой продукт практически на равных условиях, конкурируя с глобальными брендами, — уверен спикер. — Что касается того, возможен ли бизнес без электронной торговли, то без этого, конечно, лучше не обходиться. Это безусловно дополнительный канал продажи и, самое главное, это прямой контакт с покупателем.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук выразила схожее мнение, заявив, что интернет-составляющая станет неотъемлемой частью бизнеса. Плюс, она дает возможность «продавать на миллионы, если у вас есть действительно интересный продукт». При этом предпринимательница усомнилась в эффективности развития собственных интернет-магазинов.
— История с собственным интернет-магазином сейчас не «взлетает» вообще, и даже такие гиганты, как Adidas или Mango, все равно приходят к тому, что им нужно работать с маркетплейсами как с площадками поскольку люди все равно предпочитают закупаться там, где больше брендов, где лучше выстроена логистика, где они фактически могут получить доступ к огромному торговому центру, не выходя из дома. Крупные компании и бренды оставляют свои интернет-магазины, буквально как витрину. С нами у них продажи в десятки раз больше, — заявила Бакальчук.
В свою очередь, Александр Шульгин заметил, что в данном случае не стоит использовать «или- или», и предпринимателю стоит попробовать разные каналы продаж, а затем принять решение о том, что работает эффективнее.
Также участников бизнес-сессии интересовал порог входа на маркетплейсы и размер минимальных инвестиций. Последние, по словам гендиректора Wildberries, сопоставимы с затратами на «вход в любой магазин или рынок».
— Суммы, думаю, могут быть совсем небольшими. Мы сейчас как раз прорабатываем с несколькими банками систему кредитования, причем не ИП, а самозанятых, и там речь идет о совсем небольших суммах: 30—50 тыс рублей. Думаю, мы объявим о запуске программы в конце текущего или начале следующего года, — сообщила Бакальчук.
«Если у людей есть такая потребность, то почему бы и нет»
В рамках сессии довольно интересный вопрос поступил от «Нэфис Косметикс»: представителя компании интересовало, могут ли производители и предприниматели воспользоваться исключительно логистическими услугами площадок. Шульгин отметил, что в этом году — точно нет, однако «в следующем году такая возможность может появиться».
— Мы уже делаем подобные вещи, — подхватила Бакальчук. — В основном, когда у нас происходит что-то совместное: например, фонд «Вера» и другие фонды постоянно с нами так сотрудничают. Для них мы осуществляем логистику бесплатно. А по поводу того, чтобы продавать эти услуги — мы подумаем.
Также в зале присутствовал татарстанский предприниматель, занимающийся индивидуальным пошивом обуви. Его интересовало, возможна ли продажа кастомизированных товаров на площадках маркетплейсов.
— Мы сейчас думаем над этим, но так, чтобы собирать заказ и потом шить, то пока до такого мы еще не дошли. Если говорить о мерках обуви или одежды, то пока получается, что для покупателя это будет небольшим ухудшением, потому что придется брать с него полную предоплату. Но, если у людей есть такая потребность, то почему бы и нет, — высказалась основательница Wildberries.
Также с вопросом к приглашенным спикерам обратился местный предприниматель, продающий саженцы: «Пять лет назад мы создали с женой сайт, и вы правильно сказали, что сейчас продвигать такие вещи самому сложно. Я всегда мечтал продавать наши саженцы — яблонь, груш, смородины и прочего — в Москву, но никак не получается. Рассматриваете ли вы такую категорию товаров для размещения у себя? Мы упакуем, привезем до Москвы, в общем, сделаем все, что требуется».
— У нас на маркетплейсе есть две модели. Первая — продажа с Ozon, что, конечно, лучше, потому что там будет быстрая доставка. Вторая — продажа от продавца: в данном случае более медленная доставка, но она не заставляет связывать ассортимент с тем, что есть на площадке. Такие вещи, как саженцы, мы еще не умеем возить, но, думаю, в течение 3-4 месяцев предоставим логистические опции практически для любых товаров, — пообещал Александр Шульгин.
В свою очередь, Татьяна Бакальчук предложила предпринимателю встретиться после сессии и детально обсудить заданный им вопрос.
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