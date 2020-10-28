Маркировка шин, регуляторные «гильотины» и «песочницы» — новое для бизнеса в ноябре
Какие законодательные новеллы изменят жизнь предпринимателей в разгар второй волны пандемии коронавируса
В ноябре российский бизнес ждет масса новшеств. В частности, в этом месяце вступает в силу закон о механизме так называемой «регуляторной гильотины» — в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности устраняются избыточные и устаревшие требования, которые негативно влияют на деловой климат. Уже отменено почти 3 тысячи нормативно-правовых актов, еще столько же отменят с началом года. Вторая важная новелла — «регуляторные песочницы» — особый правовой режим, который позволит предпринимателям-новаторам в области разработки финансовых продуктов и услуг работать без рисков нарушить действующее законодательство. Подробнее об изменениях в программе льготного кредитования МСБ, отсрочке платежей и новых возможностях во избежание санкций — в материале «Реального времени».
- Бизнес избавят от устаревших требований
С 1 ноября в России вступает в силу закон об обязательных требованиях, который закрепит механизм «регуляторной гильотины», — инструмент реформы контрольно-надзорной деятельности, нацеленный на устранение избыточных и устаревших требований.
Реформа реализуется постепенно. С 1 января следующего года одновременно утратят силу более 3 тысяч нормативно-правовых актов. Впрочем, по состоянию на 26 октября уже отменили 2 760 актов, включая 500 актов правительства и 2 260 актов федеральных органов исполнительной власти (более 90%). Отдельные поправки и дополнения вступят в силу до 1 января 2022 года.
С вступлением в силу данного закона надзорным органам станет сложнее проводить внеплановые проверки бизнеса без должных оснований. Инспекции и надзор должны быть строго обоснованными и регламентированными и проводить их можно будет лишь в установленные законом сроки. Причем один раз в 6 лет необходимо будет пересматривать нормативные акты и при необходимости вносить в них изменения.
- Новации можно протестировать «вне закона»
Также с ноября начнет действовать закон о введении экспериментальных правовых режимов для развития цифровых инноваций или, как его прозвали, закон о «регуляторных песочницах». Нередко новые модели развития в разных сферах предпринимательства оказываются вне правового обеспечения, поскольку законодательство отстает от развития экономики и технологий. «Регуляторные песочницы» — это специальный правовой механизм тестирования новых продуктов бизнеса, который будут реализовывать в рамках программы «Цифровая экономика».
Воспользовавшись данным особым правовым режимом, предприниматели-новаторы смогут действовать, не рискуя нарушить действующее законодательство. Это позволит бизнесу, занятому разработкой и внедрением цифровых инноваций, применить их на практике и проверить, насколько они полезны. После успешного тестирования инновации компания сможет выводить ее на рынок. При этом перечень сфер применения «регуляторных песочниц» не ограничен.
Закон определяет общий механизм экспериментальных правовых режимов (порядок их инициирования, установления, реализации, мониторинга, определения результатов и требований к их участникам) с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и другие. Предполагается, что закон обеспечит развитие науки и социальной сферы, конкуренции, сформирует новые виды экономической деятельности. Инициировать экспериментальный правовой режим может государственный орган, орган местного самоуправления, юрлицо или индивидуальный предприниматель.
- Для подачи заявлений об отсрочке платежей остался месяц
30 ноября истекает срок подачи заявлений об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов. Так что у индивидуальных предпринимателей и владельцев малого и среднего бизнеса в России, пострадавших от пандемии коронавируса, остался месяц, чтобы направить это обращение. Отсрочка может быть предоставлена на срок до одного года.
Послабления по налоговым сборам и прочим платежам власти страны предоставляют в качестве мер поддержки для наиболее пострадавшего в коронакризис бизнеса. Был упрощен порядок предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до года в зависимости от объема снижения доходов налогоплательщика и без начисления процентов на сумму задолженности.
- Выходит срок по льготным кредитам под 2%
1 ноября завершается федеральная программа по льготному кредитованию под 2%, направленная на поддержку занятости сотрудников МСБ. Программа показала высокий спрос среди татарстанских предпринимателей, которые попали в перечень пострадавших отраслей экономики от пандемии коронавируса. Исключение составляют индивидуальные предприниматели без наемных работников. К середине октября в республике банки выдали почти 6,3 тыс. кредитов на 13,5 млрд рублей. 2% — конечная ставка по кредиту для потребителей, остальное субсидирует государство.
При соблюдении условий программы, проценты по кредиту не требуют ежемесячного погашения, они капитализируются и будут прибавлены к основному долгу. Их можно выплатить по окончании срока кредитного договора вместе с «телом» кредита до 30 июня следующего года. При этом предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников по сравнению с численностью на 1 июня этого года, кредит спишут вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, заемщик должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.
- Экспортерам помогут на торгах и выставках
До 10 ноября татарстанские предприниматели могут обратиться за помощью в Центр поддержки экспорта, который формирует план работы на следующий год и собирает заявки. В центре оказывают помощь в переводе на иностранные языки, помогут привести продукцию в соответствие с требованиями экспорта товаров и размещения на международных электронных торгах.
Предприниматели получат консультацию по внешнеэкономической деятельности, поддержку при участии в выставках в России и за рубежом. Кроме того, для экспортно-ориентированного МСБ Минэкономики РТ разработало микрофинансовый продукт «Развитие», вошедший в дополнительный республиканский пакет мер поддержки. По условиям программы, целью кредита должна быть реализация экспортной деятельности. Предприниматель может получить микрозаем на сумму от 1 до 5 млн рублей со сроком кредитования от 3 до 24 месяцев под процент равный половине ключевой ставки ЦБ РФ. Обращаться с запросом можно на почту tatexport@yandex.ru или по номеру +7(967)011-61-16.
- У нефтяников и газовиков есть шанс избежать штрафов
В ноябре истекает и срок уведомлений от предприятий о снижении добычи нефти и природного газа. Из-за снижения спроса на нефть и газ в мире во время пандемии коронавируса компаниям предоставляют возможность избежать штрафов за отклонение от проектных показателей производства. Для этого до 1 декабря организации должны подать в Роснедра уведомления об уменьшении уровня годовой добычи энергоресурсов.
- «Клеймо» для шин и фотокамер
С ноября вводится обязательная маркировка шин для производителей и импортеров. Поэтапное подключение всех участников оборота шин к системе «Честный ЗНАК» будет завершено к 1 марта 2021 года. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), на 23 октября промаркировано более 13,5 млн шин, из них в обороте находится уже более 4 млн. Регистрацию в системе, по данным ЦТРП, прошли все производители и около половины импортеров — почти 7 тысяч участников.
Кроме того, с 30 ноября истекает срок, в течение которого участники оборота фотокамер (кроме кинокамер и цифровой техники), фотовспышек и ламп-вспышек обязаны домаркировать и внести в систему «Честный ЗНАК», продукцию, произведенную или ввезенную в Россию до 1 октября этого года. По данным ЦРПТ, в системе уже зарегистрированы около 850 участников оборота фототоваров.
- От бумажной волокиты — в онлайн
В последнем месяце осени завершается прием заявлений компаний об участии в эксперименте по ведению электронного кадрового документооборота. Он пройдет до 31 марта следующего года. По данным Минтруда РФ, перевести всю работу с документами в онлайн решились 155 организаций с 500 тыс. сотрудников.
Участие в эксперименте как для работодателей, так и для работников не предусматривает никаких рисков, вести электронный кадровый документооборот можно как в собственных информационных системах, так и на портале «Работа в России» (такая возможность появилась 1 октября). Для участия в эксперименте работодатели обращаются в Минтруд России до 1 декабря включительно. Внутреннюю дату начала эксперимента работодатель определяет сам.
- С «Миром» — в электронную торговлю
С 1 ноября крупные торговые сайты-агрегаторы обязаны принимать от покупателей платежи по карте «Мир». Изменения вводятся в закон о защите прав потребителей. Пока эта мера коснется только продавцов с оборотом от 40 млн рублей. С 1 марта следующего года порог опустят для агрегаторов с оборотом до 30 млн рублей, с 1 июля — до 20 млн рублей.
- Пробирная палата стала федеральной службой
С 15 ноября изменятся полномочия Федеральной пробирной палаты, которая теперь будет заниматься сбором государственных пошлин в области производства и обращения драгоценных камней и металлов официально.
Де-факто палата занималась этим и раньше, но в прошлом году получила статус федеральной службы, из-за нового статуса потребовалось внести поправки в Налоговый кодекс. Все ювелирные изделия, произведенные в России, проходят пробирный контроль. Если на изделии стоит 585 проба, это означает, что содержание золота составляет 58,5%, это и подтверждает проба. Пошлины платят за процедуры опробования и клеймения.
- В Челнах отберут стартапы
Татарстан предлагает новые возможности для реализации проектов малого и среднего бизнеса. 7 и 8 ноября в Технопарке в сфере высоких технологий «IT-парк» в Набережных Челнах состоится последний в этом году отбор стартапов в бизнес-инкубатор.
Компании, желающие стать резидентами и присоединиться к IT-команде, могут оставить заявку до 2 ноября на сайте IT-парка. Командам, присоединившимся к бизнес-инкубатору, обещают комфортный офис и комплекс мер поддержки: доступ к образовательным мероприятиям, помощь в привлечении финансирования, консультации по ведению собственного дела.
- Вебинар об отсрочках платежей и мировых соглашениях
12 ноября в Казани проведут бесплатный вебинар для налогоплательщиков, во время которого ответят на самые распространенные вопросы. В этот день в 10 утра сотрудники УФНС России по РТ расскажут о предоставлении отсрочек (рассрочек) по уплате налоговых платежей, страховых взносов и заключении мировых соглашений. Для участия в вебинаре необходимо перейти по ссылке.
- Субсидии — производителям, скидки — покупателям станков
5 ноября Минпромторг РФ завершит прием заявок от производителей станкоинструментальной продукции на субсидии из федерального бюджета. Цель такой помощи — предоставление скидок покупателям станков. Если производитель выпускает нескольких видов продукции, он подает заявление об участии в квалификационном отборе в отношении каждого такого вида продукции. По вопросам отбора можно обращаться по телефонам: 8 (495) 870-29-21 (доб. 225-77), 8 (495) 870-29-21 (доб. 283-61).
- Два праздника разорвут рабочую неделю
В первую неделю ноября в Татарстане сразу два нерабочих дня. В среду, 4 ноября, выходной по случаю Дня народного единства, а 6 ноября жители республики отметят День Конституции РТ, которую приняли в 1992 году.
- Тахографы появятся на частных грузовиках
Не только предприниматели, но и физлица, использующие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн (категория N2), экологический класс которых не определен, должны до 30 ноября оснастить свой транспорт тахографами. Они позволяют регистрировать скорость, режим труда и отдыха водителей, тем самым обеспечивая безопасность движения.
Транспортные средства оснащают тахографами поэтапно в соответствии с приказом Минтранса РФ. До 1 марта 2020 года физлица должны были установить тахографы на грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен.
- ПТС — онлайн
С 1 ноября бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) будут выдавать только взамен утраченных, пришедших в негодность, а также при невозможности их дальнейшего использования в случае заполнения всех граф. Все остальные автовладельцы на руки получать ПТС не будут. Он станет электронным и будет существовать только онлайн. Единственное, что выдадут при покупке такого автомобиля — это выписку из электронного ПТС. Бумажные паспорта выпущенных ранее машин будут действовать наравне с электронными. И в ГИБДД можно будет их получить в случае утраты такого бумажного паспорта.
- Электронное оформление ДТП в любом регионе
С ноября электронное извещение о ДТП можно оформить в любом регионе России, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного из них было установлено приложение «Помощник ОСАГО». До сих пор оформлять так мелкие ДТП можно было только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Татарстане. Кроме того, оформить ДТП онлайн можно будет, если машина зарегистрирована на юрлицо (ранее сервис действовал только для физлиц). Извещение можно будет оформить и если между участниками ДТП есть разногласия.
- Льготная ипотека еще на год
В России объявили о продлении льготной ипотеки, действие которой должно было завершиться 1 ноября этого года. Речь идет о льготном ипотечном кредитовании под 6,5%. Принято решение о продлении программы до июля следующего года.
- Пособия «от 3 до 7» — без лишних справок
С ноября малообеспеченные родители детей от 3 до 7 лет смогут оформить денежное пособие, не предоставляя справки о получаемых алиментах. Соцзащита при необходимости сама сможет получить эти сведения у судебных приставов через систему межведомственного обмена.
- Единые требования к окладам учителей
К 1 ноября правительство РФ соберет предложения от ведомств по единым требованиям к оплате труда педагогов. Ожидается, что это повысит размеры их ставок и окладов, которые приобретут статус федеральных гарантий. В регионах же систему оплаты труда учителей будут устанавливать, опираясь на единые для всех требования.
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