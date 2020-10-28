Маркировка шин, регуляторные «гильотины» и «песочницы» — новое для бизнеса в ноябре

В ноябре российский бизнес ждет масса новшеств. В частности, в этом месяце вступает в силу закон о механизме так называемой «регуляторной гильотины» — в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности устраняются избыточные и устаревшие требования, которые негативно влияют на деловой климат. Уже отменено почти 3 тысячи нормативно-правовых актов, еще столько же отменят с началом года. Вторая важная новелла — «регуляторные песочницы» — особый правовой режим, который позволит предпринимателям-новаторам в области разработки финансовых продуктов и услуг работать без рисков нарушить действующее законодательство. Подробнее об изменениях в программе льготного кредитования МСБ, отсрочке платежей и новых возможностях во избежание санкций — в материале «Реального времени».