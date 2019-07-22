Финансирование национальных проектов в Татарстане увеличено на 7,4 млрд рублей

На реализацию национальных проектов в Татарстане в период на 2019—2021 годы будет направлено 52,1 млрд рублей, в том числе 34,1 млрд рублей из федерального бюджета и 18 млрд рублей — из бюджета Республики Татарстан.



Напомним, ранее Татарстан в рамках заключенных соглашений с федеральным центром планировал в 2019—2021 годах направить на реализацию национальных проектов из регионального бюджета 10,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики Татарстана.



«Принято решение увеличить софинансирование национальных проектов на 7,4 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на реализацию национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», — рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. — Перед нами стоит задача обеспечить максимальный эффект от реализации нацпроектов, и дополнительное финансирование в рамках данных нацпроектов позволит нам повысить уровень социального благополучия татарстанцев».



Дополнительное финансирование из республиканского бюджета в 2019 году составит 2,4 млрд рублей: 1,3 млрд рублей будут направлены на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 260 млн рублей — на региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 114,7 млн рублей — на «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 105,9 млн рублей — на финансирование регионального проекта «Старшее поколение».



Республика Татарстан участвует в 49 федеральных проектах. На сегодняшний день Татарстан заключил с федеральным центром 43 соглашения о реализации региональных проектов и подписал 37 соглашений на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.