Новое для бизнеса в декабре: льготы по реестру, онлайн-сделки и спирт по лицензии

В последнем месяце года российских предпринимателей ждет ряд нововведений. В стране появится Единый реестр, куда внесут компании, получающие господдержку. Кроме того, повысится штраф за недостоверные сведения об иностранных компаниях, ужесточится контроль за оборотом спирта в фармацевтике. Подробнее о том, на сколько упадет экспортная пошлина на нефть, а также займах для промпарков и мероприятиях для энергокомпаний и молодых предпринимателей — в обзоре «Реального времени».

Узнать о льготах из реестра

В России 20 декабря появится Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. В этот список попадут компании и индивидуальные предприниматели, которые получают поддержку от государства: субсидии, льготы по государственным закупкам, налоговые каникулы и так далее.



Списки начали формировать еще 1 октября 2020 года, а первый этап завершился 5 ноября. Тогда составляли перечни федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и его дочерних компаний. Благодаря этому реестру российские предприниматели и самозанятые смогут узнать, на какие субсидии и льготы от государства они могут рассчитывать. Пока же на различных сайтах госорганов публикуется весьма разрозненная и неполная информация, новый ресурс должен это исправить.

Штраф за недостоверность сведений



С декабря вступает в силу ряд поправок в Налоговый кодекс. Согласно им, у налогоплательщиков, контролирующих иностранные компании (КИК), могут истребовать некоторые документы. В частности, такие, которые подтверждают соблюдение условий для освобождения прибыли компании от налогообложения, или те, что подтверждают размер ее прибыли или убытка.



За непредоставление документов в течение месяца либо подачу ложных сведений плательщику грозит штраф в 1 млн рублей. Кроме того, до 500 тыс. рублей увеличивается штраф за неправомерное непредставление этих данных в указанный срок.

Оборот этилового спирта — под пристальным контролем



29 декабря вступит в силу закон, направленный на пресечение незаконных поставок этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств.



Продавать такую продукцию в организациях оптовой торговли лекарствами с этого дня будет запрещено. Для выпуска этилового спирта его производителям придется получать специальную лицензию.

Законодательство закрепило особые требования к оборудованию и к лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.

Дистанционные сделки с нотариусами



С 29 декабря в России можно будет проводить онлайн-сделки одновременно с несколькими нотариусами, что особенно актуально в условиях пандемии. Например, этим правом смогут воспользоваться клиенты, приобретающие недвижимость в другом регионе.

Получить ту же услугу можно при передаче электронных документов физлицам или юрлицам, принятии в депозит безналичных денег, выдаче выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и в других случаях.



Определить клиента по биометрии

В декабре нотариусы получат возможность идентифицировать клиентов, сравнивая их данные с информацией в единой биометрической системе. Этим правом они будут пользоваться по необходимости, чтобы удостовериться в точности сведений в документах.



Законодатели считают, что таким образом Россия приблизится к созданию

современной законодательной платформы.

Промаркировать остатки фототоваров

1 декабря истекает срок отсрочки для участников рынка оборота фототехники — до этой даты все они должны были промаркировать остатки товара, завезенного ранее, хотя реализацию такого немаркированного товара запретили уже с 1 октября. К этой категории относятся: фотокамеры (зеркальные, матричные, плёночные, GoPro), лампы-вспышки, объективы и другие комплектующие.

Экспортная пошлина на нефть упадет на 20%



С 1 декабря, согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ снизится на $0,2 и составит $42 за тонну. В ноябре средняя цена на нефть Urals равнялась $40,4225 за баррель, или $295,1 за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть останется на прежнем уровне — $4,2.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла сохранится на прежнем уровне — $12,6 за тонну, на темные — снизится до $42 с $42,2. Пошлина на экспорт товарного бензина останется на прежнем уровне — $12,6, прямогонного (нафта) снизится до $23,1 с $23,2 за тонну. Пошлины на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ составят 0$. Пошлина на кокс — $2,7 за тонну.

Вебинары для российского бизнеса



С 1 декабря Банк России запускает обучающую программу для малого и среднего бизнеса. В первый день зимы мероприятие состоится в 11:00 по московскому времени, в его рамках предприниматели узнают, как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, а также об оценке собственных возможностей и перспектив выхода на биржу и о господдержке в этой сфере. Слушателям обещают пошаговый план вывода предприятия на биржу и познакомят с реальными примерами небольших компаний. Следующий вебинар состоится 15 декабря и будет посвящен системе быстрых платежей для предпринимателей (расписание и ссылки на вебинары на сайте Банка России).

Энергетическая неделя онлайн

С 11 по 12 декабря в онлайн-формате пройдет Российская энергетическая неделя (РЭН), которую организует Минэнерго РФ и Фонд Росконгресс при поддержке правительства Москвы. РЭН — это ключевая площадка, где обсуждают вызовы и перспективы развития мирового ТЭК, международное сотрудничество в газовой, нефтяной, угольной отраслях, в нефтехимии, электроэнергетике, энергосбережении и повышении энергоэффективности. В прошлом году форум посетили свыше 10 тыс. участников из России и 115 — из иностранных государств.

Как открыть границы для бизнеса

9 декабря в Москве состоится Международный экспортный форум «Сделано в России», который будет посвящен вызовам нового десятилетия». Его организатор — «Российский экспортный центр».

Во время мероприятий форума его участники обсудят с представителями российского правительства и международными экспертами, что тормозит экспортные поставки, как быстро снять административные и управленческие барьеры в торговле, как быстро выйти на глобальный рынок через каналы электронной торговли.

Форум проводится с 2012 года. В этом году он пройдет в режиме онлайн. Прямая трансляция заседаний будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru

Нет предела для производительности труда

До 15 декабря принимаются заявки на обучение по программе управленческих кадров «Лидеры производительности». Обучение проходит по потокам. В декабре принимают заявки на 18-й поток, который стартует 1 февраля будущего года. Для участия необходимо пройти регистрацию на программу на сайте https://лидерыпро.рф

Программу создало Минэкономики РФ совместно с «Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Участники обучения прорабатывают способы повышения производительности труда, а также внедрение организационных и технологических инноваций для конкретного предприятия.

По всем вопросам, возникающим по программе, обращаться в Центр повышения производительности ВАВТ: тел.: +7 914-636-97-32

День открытых дверей для бизнеса

14 декабря в органах госвласти и муниципалитетах пройдет Общероссийский день приёма граждан, с 12.00 до 20.00 часов. Минэкономики РТ приём проведет в Казани по адресу: ул. Московская, д. 55, каб. 106. Предприниматели и самозанятые могут обратиться по волнующим их вопросам поддержки МСБ, инвестиций, конкуренции, налогов. За информацией обращаться по телефону: 8(843) 524-91-66. При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

Несмотря на рост заболеваемости в стране и введении отдельных запретов в ряде регионов для кафе, ресторанов, тренажерных залов, торговых центров, в Татарстане не объявили новые ограничения для бизнеса на декабрь не объявили.

«Реальный рейтинг» растянется на 5 дней



IV Деловая премия «Реальный рейтинг» в условиях пандемии стартовала в онлайн-формате, продлится до 4 декабря. Отраслевую премию нашего издания вручают ежегодно в Казани руководителям компаний из ПФО, добившихся самых значимых финансовых результатов за минувший год. С 2017 года премия уже успела завоевать авторитет в бизнес-сфере региона — благодаря прозрачности методики определения номинантов и масштабу охвата.

В списке критериев отбора — размер активов компании, объемы ее выручки, чистая прибыль, рентабельность и объем уплаченных налогов.



В этом году премию «Реальный рейтинг» получат победители в 9 основных номинациях: IT-компании, автодилеры, пищевая промышленность, розничная торговля, продуктовый ретейл, строительные компании, телекоммуникации и связь, сельское хозяйство, фармакологическая промышленность. Кроме того, в этом году появляется специальная межотраслевая номинация от стратегического партнера премии — АО «Эссен Продакшн АГ». В этой номинации будет награждена компания, показавшая самую высокую производительность труда.

Заем под 5 процентов на промпарки

До 1 декабря в Татарстане принимаются заявки на получение финансовой поддержки по программе «Строительство» от управляющих компаний и резидентов промпарков. А в декабре выдадут первый заем на строительство и модернизацию зданий и инженерной инфраструктуры. В настоящий момент уже подано 11 заявок. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей, которые будут предоставляться под 5% годовых под поручительство Гарантийного фонда РТ сроком от 1 до 5 лет.



По поручению президента РТ идет подбор площадок под строительство новых промпарков вблизи Казани. Они должны разместиться недалеко от больших жилых комплексов, чтобы их жители не создавали маятниковую миграцию, а работали там, где живут, и разгрузили общественный транспорт и дороги к Казани, отметил первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин. Возводить коммерсанты планируют не капитальные сооружения, а модульные здания. За получением микрозайма необходимо обратиться в Фонд поддержки предпринимательства РТ по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 28, к региональным представителям ФПП в районах. Консультацию можно получить по телефону горячей линии: (843) 524-90-90.

Узбекистан в реальном и виртуальном формате



1 и 2 декабря в отеле «Корстон» в Казани пройдет бизнес-миссия Made in Uzbekistan. Гости мероприятия познакомятся с культурой и кухней Узбекистана. В «Корстоне» в эти дни представлена продукция современных узбекских производителей, здесь пройдет фэшн-показ и презентация шелковых ковров. В рамках деловой программы бизнес-миссии запланировано более 20 мероприятий: панельные дискуссии и круглые столы, презентации, встречи узбекских производителей с российскими предпринимателями.

Участие в бизнес-миссии примут представители более 100 компаний, ориентированных на экспорт сельхозпродукции, меховых изделий, обуви, джинсовой ткани и трикотажа, бытовой техники и электроники, оборудования для трансформаторных подстанций, а также винодельческие компании.

Кроме того, до 18 декабря в онлайн-формате продлится Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020». Она открылась 18 ноября. Каждому участнику предоставляется цифровой стенд с индивидуальным дизайном, надёжные каналы связи с посетителями для видеовстреч, презентаций и прямых переговоров. Более подробную информацию можно на найти на сайте: http://eru2020.expoday.online/.

Фестиваль вкусов

До 2 декабря можно проголосовать на портале первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы России». На конкурс заявлено порядка 500 региональных брендов продуктов питания из 79 субъектов России. От Татарстана в конкурсе участвуют 22 бренда. Среди них производители кондитерских, мясных изделий и других продуктов питания.

Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» стартовал по всей России 7 октября. Главная его миссия — познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. Итоги конкурса объявят в середине декабря. Все участники проекта окажутся в федеральной программе поддержки и продвижения, получат шанс повысить квалификацию работников.

ОИС продвигает стартапы молодых предпринимателей

В Казани инвесторам представят IT-стартапы в онлайн и офлайн-формате на Форуме молодых предпринимателей стран ОИС, организаторами которого традиционно выступают Министерство по делам молодежи РТ и Евразийское отделение Международного форума ОИС. Формат включает 3-минутную презентацию проекта и обратную связь от экспертов и инвесторов. В числе приглашенных экспертов — представители инвестфондов и технологических компаний из России, Великобритании, ОАЭ, Иордании. IT-парк собрал в этом году авторов более 30 проектов из 18 стран мира. Наиболее интересные по мнению экспертов стартапы поборются за призовой фонд размером более 20 тысяч долларов. Подробнее о стартапах можно узнать на сайте: kazanoicstartups.org.

VI Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС станет одной из площадок Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей», который запланирован на 1-2 декабря этого года.

Оплатить налоги и узнать о льготах

Первый день декабря — крайняя дата для уплаты имущественных налогов за прошлый год для физлиц. На Госуслугах можно не только заплатить налоги, с декабря портал будет информировать россиян о положенных им льготах и пособиях. Такая информация формируется системой ЕГИССО — Единой государственной информационной системой социального обеспечения. Портал Госуслуги будет получать данные из ЕГИССО с согласия пользователя. Кроме того, с 1 декабря заработает новая форма согласия на информирование о задолженности по налогам, штрафам и пеням: по SMS или электронной почте. Чтобы выбрать способ получения данных, нужно с 1 декабря заполнить специальную форму согласия. Документ можно направить как через кабинет налогоплательщика, так и заказным письмом.

На невыплату «ковидных» надбавок можно пожаловаться онлайн

1 декабря медицинские работники, которым положены выплаты за работу с заболевшими коронавирусом, смогут жаловаться на невыплату, неполную выплату или задержку с выплатами через Интернет. Жалобу можно будет направлять через официальный сайт ФСС или через портал Госуслуги.

Билет на поезд для льготника — через Интернет

С декабря упростили порядок оформления билетов на поезда и электрички для льготников. Приобрести билет можно на официальном сайте перевозчика, но при этом нужно идентифицировать себя через портал Госуслуг. Таким образом, при оформлении билета оператор получит всю информацию о льготе через каналы электронного межведомственного взаимодействия.

Новые правила для больничных

С 14 декабря вступает в силу новый порядок выдачи листков нетрудоспособности. Россияне смогут брать один электронный больничный, даже если они работают в нескольких организациях. Нужно будет сообщить работодателю только номер бюллетеня. Также появится возможность продлевать электронный лист бумажным и наоборот.

Еще одно нововведение связано с больничными по уходу за детьми. На всех потребуется всего один лист, на каждого нужно будет указать только код причины нетрудоспособности.

Некоторые изменения внесли в связи с угрозой распространения коронавируса. В случае карантина или угрозы инфицирования россияне, попавшие под ограничения, получат листок нетрудоспособности на весь период изоляции или отстранения от работы. Кроме того, если на карантин закроют детский сад, то родители детей до семи лет смогут получить больничный по уходу за ними. При этом с 2022 года все больничные и пособия по материнству будут оформляться автоматически.

Электронная трудовая

В конце 2020 года истекает срок для подачи заявления работниками о предоставлении электронной трудовой книжки или о сохранении ее бумажного варианта.



Впрочем те, кто не успеет это сделать в указанный срок, могут подать заявление позднее.

Реструктурировать кредиты до Нового года

Центробанк решил продлить до 31 декабря часть мер поддержки россиян, которые столкнулись с сокращением доходов и (или) заразились коронавирусной инфекцией. Банк России порекомендовал банкам и микрофинансовым организациям продолжить реструктурировать кредиты и займы, не назначать им пени и штрафы; не выселять должников из жилых помещений, которые взыскивают кредиторы; пересчитывать кредиты и займы, если человек хочет перевести иностранную валюту в рубли.

В России действует упрощенный порядок взыскания долгов. С 1 декабря потребовать деньги от россиян можно только в случае, если долг превышает три тысячи рублей (ранее 1,5 тысячи).

Осторожно, снимают!

К 20 декабря в полную силу заработают новые камеры на всех перекрестках Казани, где запрещены поворот налево и разворот, проинформировали в республиканской ГИБДД.