В Татарстане сформирован план мероприятий по реализации эксперимента по исламскому банкингу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане сформирован план мероприятий по реализации эксперимента по исламскому банкингу. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на брифинге в кабмине.

— Одно из направлений — это использование потенциала халяль-индустрии. Сегодня в реестре Комитета по стандарту халяль Духовного управления мусульман нашей республики зарегистрировано более 200 субъектов хозяйственной деятельности, которые получили сертификат, — рассказал он.

Еще одно направление — повышение уровня знаний как у населения, так и у специалистов. Он обратил внимание, что в республике не хватает квалифицированных кадров в сфере партнерского финансирования.

— Основные предложения, которые были направлены от нашей республики, нашли отражение в законе. Ключевые предложения республики — это вопросы выравнивания условий для партнерского и традиционного финансирования, — сказал он, комментируя принятие закона об исламском банкинге.

По его словам, Татарстан уже 15 лет ведет работу в сфере исламских финансов. Благодаря этому республика накопила успешный опыт реализации проектов, основанных на принципах партнерского финансирования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Сегодня в нашей республике работает ряд финансовых и кредитных организаций, которые представляют услуги в области партнерских финансов. Это получение и потребительского, и бизнес-финансирования, жилищное финансирование на условиях рассрочки <...>, — напомнил Мидхат Шагиахметов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об экспериментальном правовом режиме деятельности по исламскому банкингу в начале августа. Его протестируют в четырех регионах страны — Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане.



Исламский банкинг, или партнерское финансирование, предполагает, что его участники не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента. Запрещается также финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом.

Участвовать в эксперименте могут кредитные и некредитные финансовые организации, потребительские общества, фонды, автономные НКО, хозяйственные общества или товарищества.

Эксперимент стартует в начале осени 2023 года — тогда же вступит в силу закон, подписанный Владимиром Путиным. Его действие продлится два года, до 1 сентября 2025-го.



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Татьяна Демина